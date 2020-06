Von: Redaktion DER FARANG | 03.06.20

BANGKOK: Das Finanzministerium startet im nächsten Monat eine inländische Tourismusförderung und will Gutscheine über 2.000 bis 3.000 Baht an vier Millionen Menschen sowie kostenlose Reisen an 1,2 Millionen medizinisches Personal vergeben.

Die Kampagne zielt darauf ab, die Wirtschaft anzukurbeln und den Tourismussektor zu beleben. Nach Angaben des Ministers für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, stimmte das Finanzministerium dem von seinem Ministerium vorgeschlagenen Programm zu. Jeder der vier Regionen des Landes werden eine Million Tourismusgutscheine zugeteilt. Die Krungthai Bank wird eine App zur Registrierung und Zuteilung der Gutscheine entwickeln. Das Gesamtbudget beläuft sich auf etwa 8 bis 12 Milliarden Baht.

Laut dem Gouverneur der Tourismusbehörde (TAT), Yuthasak Supasorn, wird das Programm mit dem Namen „Tiew Pun Suk“ (Reisen, um das Glück zu teilen) sich auf Thailänder konzentrieren, die zwischen Juli und Oktober Reisen planen. Sie müssten sich zunächst über die App registrieren, um Hotelgutscheine zu kaufen. Beim Einchecken mit den Gutscheinen wird die Regierung über eine elektronische Brieftasche einen Barzahlungsrabatt gewähren, und die Touristen könnten dieses Geld dann für Zimmer, Restaurants, Spas oder Souvenirs ausgeben.

Das Danke-Geschenk für 1,2 Millionen medizinisches Personal wie freiwillige Helfer in den Dörfern und Mitarbeiter von Krankenhäusern soll Frauen und Männer ermutigen, bis zu dreitägige Reisen über lokale Tourismusanbieter zu unternehmen.