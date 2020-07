Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA). Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Über die Aufhebung des Ausnahmezustands und die Lockerung weiterer Beschränkungen in der Phase 6 wird die Regierung in wenigen Wochen entscheiden.

Das kündigte Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), am Sonntag auf einer Pressekonferenz an. Eine Sitzung der Ausschüsse, einschließlich des CCSA und des Nationalen Sicherheitsrates, die für die Lockerung der Beschränkungen und Regeln zuständig sind, wird in der kommenden Woche erwartet. Für Phase 6 werden mehrere Punkte erwogen, darunter:

- Die Zulassung von mehr ausländischen Arbeitskräften, insbesondere von Wanderarbeitern mit den entsprechenden Unterlagen und Verfahren.

- Produktausstellungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Es ist unklar, ob dies die bisher verbotenen uniformierten Models für Bars und Nachtleben einschließt.

- Lockerung der Regeln und Beschränkungen für die Film- und Fernsehindustrie, um größere Produktionen in mehr Bereichen zu ermöglichen.

- Zulassung von mehr Gruppen von Ausländern für die Einreise ins Land; speziell erwähnt wurden thailändische Elite-Visa-Mitglieder.

Es wurden keine konkreten Daten genannt, wann Phase 6 beginnen könnte. Taweesin sagte weiter, dass ausländische Arbeitskräfte für viele thailändische Industriezweige von entscheidender Bedeutung seien, und je länger sie ferngehalten würden, desto mehr zögen sie in Erwägung, illegal einzureisen. Dadurch würden sie eine ordnungsgemäße Quarantäne umgehen, und das Risiko einer neuen Welle von Virusinfektionen würde erhöht.