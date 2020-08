Vorayuth „Boss“ Yoovidhyas. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizei wird dem Polizeikommissar am 11. August einen vollständigen Fallbericht über die plötzliche Änderung der Geschwindigkeitsberechnung des Autos von Vorayuth „Boss“ Yoovidhyas bei dessen Unfall mit Fahrerflucht vorlegen. Der Red-Bull-Erbe wird beschuldigt, den Tod eines Polizisten verursacht zu haben, als sein Ferrari vor acht Jahren in das Motorrad des Beamten raste.

Laut Generalleutnant Jaruwat Wisaya, stellvertretender Kommissar bei der Nationalen Polizeibehörde, hat der Sonderausschuss, der den Fall untersucht, alle Dokumente beisammen, um sie General Chakthip Chaijinda am Dienstag zu übergeben.

Oberstleutnant Thanasit Taengchan von der forensischen Polizeieinheit, der den Unfall mit Fahrerflucht im Jahr 2012 bearbeitet hatte, hat dem Untersuchungsausschuss die Originalakte vorgelegt. Darin heißt es, Vorayuth habe mit Tempo 177 den Unfall verursacht. In seinem Bericht von 2016 hingegen steht, Vorayuth sei mit 79,23 km/h gefahren. Thanasit sagte dem Ausschuss, ihn habe die Berechnungsformel verwirrt. Der Ausschuss hat Berichte von Experten erhalten, die alle bestätigten, dass das Kokain in Vorayuths Blut von einer Droge und nicht von einem Betäubungsmittel bei einem Zahnarzt stammte. Der Ausschuss will jetzt dem Polizeikommissar vorschlagen, den Red-Bull-Erben wegen Kokainkonsums anzuklagen.