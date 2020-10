Raumfahrer erinnert an erste Langzeitbesatzung auf der ISS

KÖLN/MOSKAU: Der deutsche Raumfahrer Matthias Maurer hat die erste Langzeitbesatzung auf der Internationalen Raumstation ISS vor 20 Jahren als Meilenstein gewürdigt. Sie sei ein Wegbereiter für internationale Kooperationen und Langzeitmissionen gewesen, sagte der 50-Jährige am Freitag einer Mitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufolge. Der Saarländer soll im nächsten Jahr selbst zum Außenposten der Menschheit fliegen.

Am 31. Oktober 2000 waren die Raumfahrer Juri Gidsenko, Sergej Krikaljow und William Sheperd vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan aus zur ISS aufgebrochen. Die Raumstation hatten sie am 2. November betreten. Sie waren 136 Tage im All. Seither sei die Station stets besetzt gewesen, sagte ISS-Missionsleiter Volker Schmid vom DLR. «Die ISS-Astronauten sind gekommen, um zu bleiben.»

In den vergangenen 20 Jahren gab es den Angaben zufolge etwa 2950 Experimente an Bord etwa 400 Kilometer über der Erde. An 140 von ihnen seien deutsche Wissenschaftler beteiligt gewesen. Zu Beginn sei die Forschung noch begrenzt gewesen, weil Labore und Hardware gefehlt hätten. «Die ISS war damals ein Rohdiamant, der schon unter der ersten Crew stetig weiter geschliffen wurde», meinte Schmid.

Das erste Experiment sei ein deutsch-russisches gewesen, erinnerte der Experte. Dabei sei das Wachstum von Plasmakristallen in der Schwerelosigkeit erforscht worden. Die ersten Raumfahrer seien Wegbereiter gewesen für das, «was wir jetzt, 20 Jahre später, fortführen», sagte Maurer. «Heute natürlich viel zeitgemäßer, moderner und mit ausgereifteren Experimenten.»

Ursprünglich sollte die ISS bis 2024 im All bleiben. Eine Verlängerung der Mission wird seit langem diskutiert. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hält einen Betrieb bis 2030 für denkbar. Zuletzt hatte die Station mit Pannen zu kämpfen gehabt. So waren zeitweilig die Sauerstoffversorgung und die Toilette ausgefallen. Zudem stopften die Raumfahrer ein Leck, aus dem Luft ausgeströmt war.