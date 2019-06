Von: Redaktion DER FARANG | 21.06.19

BANGKOK: Ab 20. August ist per Gesetz das Rauchen zu Hause im Beisein von Familienangehörigen verboten. Es wird als „familiäre Gewalt“ eingestuft.

Laut dem Generaldirektor der Behörde für Frauenangelegenheiten und Familienentwicklung, Lertpanya Booranabandit, ist das „Gesetz zur Förderung der Entwicklung und zum Schutz der Familieninstitution B.E. 2562 “ in der „Royal Gazette“ veröffentlicht worden. Danach gilt das Rauchen zu Hause aufgrund der gesundheitlichen und sozialen Probleme, die es verursachen kann, als „Gewalt in der Familie“. „Rauchen im Haushalt kann zu einer Verschlechterung der familiären Beziehungen führen, wenn Kinder und Frauen nicht in der Nähe von dem Raucher sein möchten", sagt Lertpanya. Familienmitglieder könnten auch unter Passivrauch leiden.

Wenn festgestellt wird, dass die Gesundheit eines Familienmitglieds unter Passivrauchen leidet, wird der Raucher nach dem Strafgesetzbuch und vom zentralen Jugend- und Familiengericht vor Gericht gestellt. Das neue Gesetz definiert „Familienmitglieder" als diejenigen, die de jure oder de facto im selben Haushalt leben.

Im Internet ist bereits eine Diskussion über die Auswirkungen des neuen Gesetzes entbrannt. Den Ehemann oder Vater zu verklagen, könne ebenso zu familiärer Gewalt führen. Und wenn der Raucher zu Hause nicht mehr rauche, könne er frustriert sein, was zu verbalem Missbrauch und Gewalt führen könne. Ein anderer kommentiert: „Muss ich auf dem Mars rauchen?” Weitere stellen die Fragen. „Darf ich rauchen, wenn ich allein zu Hause bin? Kann ich in einem gesonderten Zimmer meine Zigarette anzünden?“