Ranger treiben Tiger zurück in den Dschungel

Written by: Redaktion DER FARANG | 11/09/2020

UTHAI THANI: Parkranger versuchen einen Tiger aufzuspüren und ihn zur Rückkehr in seinen natürlichen Lebensraum im Wildschutzgebiet Huey Kha Kheng in der Westprovinz Uthai Thani zu zwingen.

Fußabdrücke des Tieres und Spuren eines vermutlich gejagten Hundes wurden am Dienstagmorgen in einer Maisplantage gefunden. Laut Permsak Kanitthachart, dem Leiter des Schutzgebietes, haben Ranger der Waldschutzeinheit Khao Khieu und Beamte der Forschungsstation für wild lebende Tiere in Khao Nang Rum versucht, die Großkatze zu lokalisieren. Bei der Suche wurden auch Drohnen eingesetzt. Der Tiger wurde am Dienstag gegen 20 Uhr gesichtet, und Dorfbewohner wurden gewarnt. Sie sollen Wachen bilden und zu ihrer Sicherheit nachts nicht ins Freie gehen. Die Ranger glauben, dass sie den streunenden Tiger innerhalb einer Woche in den Dschungel jagen können. Es wird befürchtet, dass die Raubkatze, eine in Thailand geschützte Wildtierart, von Dorfbewohnern oder Jägern getötet werden könnte, wenn sie nicht bald in den Dschungel zurückkehrt.