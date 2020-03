SARABURI: Mitarbeiter der Gesundheitsdienste und Polizisten haben einen Ramschladen im Bezirk Wiharn Daeng durchsucht und Zehntausende gebrauchte und recycelte Gesichtsmasken beschlagnahmt.

Laut Somsak Kaewsena, dem Leiter des Bezirks Wiharn Daeng, wurden gebrauchte Gesichtsmasken in einer Waschmaschine gefunden, Tausende waren im Innenhof ausgelegt. Weitere recycelte Masken warteten darauf, für den Wiederverkauf verpackt zu werden. Die Besitzerin des Ramschladens sagte aus, sie habe die gebrauchten Masken gekauft, um den Metalldraht einzuschmelzen. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Frau und ihre sechs Beschäftigten bei dem derzeitigen Mangel die Gesichtsmasken für den Wiederverkauf recycelt haben. Die Besitzerin und alle, die beim Verkauf von Masken überhöhte Preis fordern, können mit Gefängnisstrafen von bis zu sieben Jahren und/oder Geldstrafen bis zu 140.000 verurteilt werden.

In Thailand hat sich die Nachfrage nach Gesichtsmasken seit Beginn des Covid-19-Ausbruchs in China verfünffacht. Das Internal Trade Department erhält jeden Tag von den Herstellern neue Masken. 150.000 gehen an staatliche Krankenhäuser, 200.000 an die Government Pharmaceutical Organization, 25.000 an den Verband der Drogerien, 18.000 an die Thai Airways International (THAI) und 200.000 bis 300.000 an das Handelsministerium. Die Masken für das Handelsministerium werden in Geschäften, Minimärkten und den Blue-Flag-Einzelhandelsgeschäften für 10 Baht verkauft. An private Krankenhäuser sollen Hersteller täglich 750.000 verkaufen.