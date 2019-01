Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.19

Ein Leser bittet um die Veröffentlichung eines Nachrufes:

Die Nachricht von Rainers Tod hat uns alle sehr hart getroffen. Er kam nach Thailand, um hier einen glücklichen Lebensabend zu verbringen. Rainer war ein Gründungsmitglied der Hells Angels in München (Deutschland) sowie ebenfalls ein Gründungsmitglied der Hells Angels in Thailand. Rainer war ein Mitglied mit Herz und Seele. Er war ein guter Freund und Ratgeber für uns alle. Wir alle hatten die große Hoffnung, dass er sich wieder von seinem Unfall voll erholen würde. Er hatte bis zum Schluss eine treue und liebe Frau an seiner Seite, die ihm bis zur letzten Sekunde beigestanden hat: Rainer, you will never walk alone.

Hans Beck