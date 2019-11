Von: Isabell Scheuplein und Christian Rupp, dpa | 02.11.19

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Ein Junge verletzt sich in seiner Kita so schwer, dass er stirbt. Bei den Ermittlungen zur Ursache spielt eine Steckdose eine Rolle - und die Frage, ob sie ordnungsgemäß angebracht war.

An einem Stromschlag ist nach bisherigen Untersuchungen ein Junge gestorben, der sich in einer Frankfurter Kindertagesstätte schwer verletzt hatte. «Es deutet alles auf einen Stromtod hin», sagte am Freitag die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen. Es handele sich allerdings um ein vorläufiges Ergebnis, weitere Tests müssten folgen.

Die Stadt wies derweil Vorwürfe zurück, es habe Sicherheitsmängel gegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe man keine Hinweise darauf, dass es an den elektrischen Anlagen vor dem Unglück einen Defekt gab, erklärte ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft sagte, bisher sei es nicht gesichert und es gebe auch keine Beweise dafür, dass das Kind an eine nicht ausreichend gesicherte oder heraushängende Steckdose oder ein loses Kabel gegriffen habe. Es handele sich um Vermutungen. Nun würden Zeugen vernommen, Sachverständige befragt und Spuren gesichert.

Zuvor hatte Sprecherin Niesen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur gesagt, Sachverständige des Landeskriminalamts seien vor Ort gewesen und hätten festgestellt, dass eine Steckdose aus der Wand herausragte und ein Kabel lose gewesen sei. Ob dies durch eine Berührung des Jungen zustande kam, sei aber unklar. Es werde weiterhin wegen fahrlässiger Tötung ermittelt - gegen Unbekannt. «Wir prüfen, ob jemand seine Sorgfaltspflicht verletzt hat», sagte Niesen.

Der Sechsjährige war am Dienstagnachmittag in der Kita tödlich verletzt worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand habe er plötzlich zu schreien angefangen, sei blau angelaufen und habe gekrampft. Wenig später sei das Kind im Krankenhaus gestorben, sagte Niesen.

Der Sprecher des Bildungsdezernats, Jan Pasternack, erklärte, nach Überprüfungen hätten die Steckdosen und elektrischen Anlagen «dem höchsten Standard der Kindersicherung» entsprochen und seien fest montiert gewesen. In einer Mitteilung ist von einem tragischen Unfall die Rede. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung registrierte im vergangenen Jahr bundesweit vier tödliche Schülerunfälle in der Kindertagesbetreuung.

Die Unfallkasse Hessen (UKH) erklärte am Freitag auf Anfrage, dass die Kita durch einen ihrer Experten am Donnerstag begutachtet worden sei. Der Präventionsbeauftragte sei vor Ort gewesen und habe sich ein Bild von der Situation gemacht, die Kita sei überprüft und als sicher freigegeben worden. Derzeit könne niemandem die Schuld an dem tödlichen Unfall zugesprochen werden. «Wann dieses Kind Kontakt mit Strom gehabt hat, ist völlig unklar», hieß es von der UKH. «So einen tödlichen Unfall in einer Kita hatten wir noch nie - das ist unglaublich.»