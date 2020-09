Räikkönen stellt Rekord der meisten Grand-Prix-Starts ein

SOTSCHI: Kimi Räikkönen hat den Formel-1-Rekord für die meisten Grand-Prix-Starts eingestellt. Der 40 Jahre alte Finne absolvierte am Sonntag beim Großen Preis von Russland nach Angaben des Weltverbands Fia sein 322. Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Damit zog er mit dem Brasilianer Rubens Barrichello gleich, der bislang in dieser Wertung führte.

«Ich muss bekennen, dass ich dachte, niemand würde dieser Zahl nahe kommen», übermittelte Barrichello in einer an Räikkönen gerichteten Video-Botschaft. «Es war eine lange Reise, du verdienst es. Vielleicht trinken wir bald mal ein Glas Wein auf die Zeiten, in denen wir gemeinsam auf dem Podium standen», fügte der frühere Teamkollege von Michael Schumacher hinzu.

Räikkönen hatte vor mehr als 19 Jahren sein Formel-1-Debüt in Australien gegeben. Er fuhr in seiner Karriere für Sauber, McLaren, Ferrari und Lotus, inzwischen steuert er einen Alfa Romeo. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn 2007, damit ist der «Iceman» noch immer der bislang letzte Ferrari-Weltmeister.

Die Piloten mit den meisten Grand-Prix-Starts in der Formel 1:

Fahrer Grand-Prix-Starts Rubens Barrichello (Brasilien) 322 Kimi Räikkönen (Finnland) 322 Fernando Alonso (Spanien) 311 Michael Schumacher (Kerpen) 306 Jenson Button (Großbritannien) 306 Felipe Massa (Brasilien) 269 Lewis Hamilton 260 (Großbritannien) Riccardo Patrese (Italien) 256 Jarno Trulli (Italien) 252 Sebastian Vettel (Heppenheim) 250