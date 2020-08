Radtour durch Thailands Geschichte

Von: Björn Jahner | 23.08.20

In Muangboran reihen sich die bedeutendsten Tempel und Monumente des Landes wie Perlen an einer Kette. Fotos: Ancient City Group

SAMUT PRAKAN: Muangboran in der Provinz Samut Prakan, auch „Ancient City“ genannt, ist ein lohnendes Ausflugsziel, das sich aus Bangkok oder Pattaya bequem erreichen lässt. Hier kommt jeder auf seine Kosten, der die bedeutenden Kulturstätten Thailands an nur einem Tag besichtigen oder in der „neuen Normalität“ einen erholsamen Tag im Freien mit der ganzen Familie verbringen möchte.

Eines gleich vorweg: Muangboran ist kein lauter Vergnügungspark mit actiongeladenen Fahrgeschäften, sondern vielmehr ein spiritueller Ort der Ruhe, in dem historische thailändische Gebäude aus allen Landesteilen präsentiert werden, die von höchster kultureller Bedeutung sind und jeden, der sie aus der Nähe betrachtet, in Ehrfurcht versetzen.

Erbe der nationalen Kunst und Kultur

Gebaut wurde der Historienpark von dem erfolgreichen Bangkoker Geschäftsmann und Visionär Lek Viriyahbhun, der Millionen aus seinem Privatvermögen investiert hat, um die nationale Kunst und Kultur zu bewahren. Bereits in der Jugend hatte er sich ganz der Philosophie, Kunst sowie Kultur verschrieben und kehrte all den Dingen den Rücken, nach denen sich andere Menschen ihr Leben lang sehnen.

Ende 2000 starb Khun Lek im Alter von 86 Jahren. Auch wenn er diese Welt bereits verlassen hat, lebt sein Traum in Muangboran weiter. Andere sehenswerte Kulturstätten des Thai-Chinesen sind das Erawan Museum, das sich ebenfalls in Samut Prakarn befindet, sowie das Sanctuary of Truth, ein beeindruckender Teakholz-Tempel in Naklua.

Die schönste Art, Muangboran zu entdecken, ist auf dem Fahrrad. Aber keine Angst, hier geht es nicht um Hochleistungssport auf zwei Rädern, sondern um das gemächliche Erkunden der weitläufigen Anlage, weshalb man sein Rennrad oder Mountainbike getrost zu Hause lassen kann. Stattdessen radelt man auf einer Art Hollandrad durch die Parkanlage und legt bei den verschiedenen Sehenswürdigkeiten einen Stopp ein. Die Fahrräder können übrigens kostenlos ausgeliehen werden.

Rast auf dem schwimmenden Markt

Die Rundfahrt beginnt in nördlicher Richtung und führt vorbei an bekannten Monumenten und Tempelanlagen Südthailands, wie den unverwechselbaren Stupas des Wat Phra Maha That Nakhon Si Thammarat und Wat Phra Borom That Chaiya. Die nächs­te Station ist „talat bok“. Hier findet man eine Ansammlung von Geschäften aus den vergangenen Jahrzehnten, unter anderem eine Kräuter-Apotheke, einen Herrenfriseur aus der guten alten Zeit, eine „verruchte“ Opium-Höhle und ein historisches Teehaus. Eine Pause zur Mittagszeit lohnt auch der parkeigene schwimmende Markt, „talat nam“ genannt, wo man idyllisch am Wasser leckere Nudelgerichte und thailändische Snacks zum kleinen Preis genießen kann.

Eine Radtour durch Muanboran ist eine erlebnisreiche Zeitreise in das alte Siam lang vergangener Tage.

Natürlich gibt es auch zwischen den beiden Märkten vieles zu entdecken. Darunter befinden sich Nachbauten bedeutender Paläste aus der Ayutthaya-, Thon Buri- und Rattanakosin-Periode. Sie versprühen den authentischen Charme der jeweiligen Epoche und Kunstinteressierte können beim Besichtigen aller architektonischen Schätze mit ihren detailreichen Verzierungen mühelos einen ganzen Tag im Park verbringen.

Wer sich weniger für Kunst interessiert, genießt einfach das Gefühl, mit dem Fahrrad das ganze Land zu erkunden. Zu einem Besuch locken unter anderem der Wat Chet Yot in Chiang Mai, Wat Phumin in Nan, Prang Sam Yod in Lop Buri und Khao Phra Wihan in Si Sa Ket.

Muangboran befindet sich am Kilometermarker 33 der Sukhumvit Road (Highway 3) in Samut Prakan. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Von Bangkok aus ist die Anreise mit dem Skytrain (Green Line) bis zur BTS-Station Kheha empfehlenswert. Ab der Hochbahnstation verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus. Der Park hat in der „neuen Normalität“ nur samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 09.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Mehr finden Sie hier.