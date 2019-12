Radrennen um königlichen Pokal im Februar

Written by: Björn Jahner | 31/12/2019

PATTAYA: Zum sechsten Mal richtet die Central Group am Sonntag, 2. Februar das Radrennen „Central Group Cycling Championship“ aus.

​Um einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung um den Pokal Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn zu gewährleisten, berief Pattayas Vizebürgermeister Ronnakit Ekasing am 26. Dezember Vertreter alle beteiligten Behörden zu einer Sitzung ein, um Details zum Ablauf des Radrennens zu planen. In die Planung involviert sind unter anderem die Königliche Kommission von Thailand, der stellvertretende Staatssekretär von Pattaya, das Amt für Tourismus und Sportentwicklung, das Bureau of Tourism Promotion, Pattayas Polizei, die städtische Behörde für Ordnung und Sicherheit, die Pattaya Business and Tourism Association, die Polizei Na-Jomtien, das Stadtkrankenhaus Pattaya und die Sawang Boriboon Foundation.

Das Radrennen wird in den frühen Morgenstunden von 4 bis 10 Uhr ausgetragen, Start und Ziel ist das Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road. Gestartet wird in drei verschiedenen Distanzen: 70, 62 und 22 Kilometer.

Mit der Radsportveranstaltung soll Pattayas Ruf als Sporttourismusziel gefördert sowie die Beliebtheit von Radfahren als gesundheitsfördernde Sportart und umweltfreundliche Art der Fortbewegung in der Bevölkerung erhöht werden.

Weitere Infos bei ThaiMTB.com sowie auf Facebook.

6th Central Group Cycling Championshop 2020 @ CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road, Pattaya-City. Standort auf Google Maps.

Sonntag, 2. Februar 2020, von 04.00 bis 10.00 Uhr.