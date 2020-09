BANGKOK: Der Hochbahnbetreiber Bangkok Mass Transit System (BTSC) lädt Radfahrer am heutigen, jährlich stattfindenden autofreien Tag ein, kostenlos den Skytrain auf der Sukhumvit Line und auf der Silom Line zu nutzen und gestattet ihnen auch, ihre Fahrräder mit an Bord zu nehmen.

Radfahrer, die von dem Angebot Gebrauch machen möchten, erhalten ihren Freifahrtschein an den Fahrkartenschaltern der BTS-Bahnhöfe auf den beiden Linien. Drer Skytrain-Betreiber verschenkt zudem an der BTS-Station Siam ab 10 Uhr 10.000 Pflanzensetzlinge an seine Passagiere – mit oder ohne Fahrrad, – die als natürliche Feinstaubfilter dienen und im Einklang mit dem Regierungsziel stehen, eine grüne Stadt zu schaffen. Auskünfte erhält man telefonisch unter Tel. 02-617- 6000 und per Line: @btsskytrain oder.