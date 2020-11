Von: Björn Jahner | 15.11.20

HUA HIN: Die „Tour de Asia Bicycle Touring Co., Ltd.“ organisiert am Samstag, 21. November einen erlebnisreichen Ausflug für die ganze Familie zu einem wohltätigen Zweck, einschließlich Radtour, Bootsfahrt und BBQ.

Treffpunkt ist das Büro von Hua Hin Bike Tours, 8/12 Khao Takiab Soi 6, wo um 13.00 Uhr die Abfahrt zur Radtour erfolgt. Rückkehr um 19.00 Uhr in der Hua Hin Sea-Cret Cruise Marina in Pranburi.



Im Teilnahmepreis von 1.800 Baht pro Person sind ein Leihfahrrad, ein Fahrradhelm (Tragen während der Radtour Pflicht!), ein lizenzierter Reiseführer, eine Reiseversicherung, ein Bootsausflug, der Rücktransfer vom Yachthafen nach Hua Hin, Erfrischungen, BBQ und Salate inklusive. Alkoholische Getränke auf dem Ausflugsboot für Erwachsene werden je nach Konsum berechnet und sind nicht im Teilnahmepreis inklusive.



Der Erlös der Veranstaltung geht an das Baan Home Hug (Suthasinee Noiin Foundation for Children and Youth) in Yasothon. Anmeldungen werden per E-Mail und telefonisch unter 081-173.4469 entgegengenommen. Mehr auf Facebook.