Rabattschlacht soll für Kaufrausch sorgen

Von: Björn Jahner | 02.08.20



THAILAND: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat sich mit mehr als 10.000 Unternehmen zusammengetan, um auch in diesem Jahr wieder mit dem „Amazing Thailand Grand Sale“ den lokalen Einzelhandel anzukurbeln.

An der großen Rabattschlacht für Markenkleidung, Designermode, touristische und gastronomische Angebote, Spa- und Massagebehandlungen sowie vielen weiteren Servicedienstleistungen und Produkten beteiligen sich neben allen großen Shopping Malls in den Touristengebieten unter anderem auch Airlines, Hotels und Restaurants. Die TAT erwartet, dass Shopping-Enthusiasten dem Einzelhandel im Rahmen der Kampagne Einnahmen in Höhe von 100 Millionen Baht bescheren.

Der „Amazing Thailand Grand Sale 2020 – Non Stop Shopping“ findet noch bis zum 15. September in Bangkok, Chiang Mai, Pattaya, Phuket und Hat Yai statt. Mehr finden Sie hier!