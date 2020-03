Written by: Redaktion DER FARANG

Grand Bella Hotel vorübergehend umgerüstet für Menschen mit Covid-19 Symptomen. Foto: The Thaiger

PATTAYA/BURIRAM: Das Grand Bella Hotel in Pattaya soll vorübergehend Menschen mit Covid-19-Virus-Symptomen aufnehmen, und der Chang International Circuit in Buriram will Personen unterbringen, die gegen die Selbstquarantäneregel verstoßen.

Pattayas Ausschuss für die Überwachung und Prävention von Covid-19 schlägt vor, Krankenhauspatienten, die noch nicht positiv auf das Virus getestet wurden, im Grand Bella Hotel zur Selbstquarantäne aufzunehmen. Laut dem Komitee verfügt das Hotel über die Einrichtungen und Ressourcen, die erforderlich sind für Patienten, Ärzte und Mitarbeiter.

Ein Arzt des Pattaya City Hospital sagte, dass für das Feldlazarett im Hotel nicht mehr als 40 medizinisches Personal benötigt würden. Das Pflegepersonal muss die Patienten rund um die Uhr überwachen. Das Bangkok Hospital Pattaya ist bereit, bei der notwendigen medizinischen Versorgung wie Desinfektionsmitteln und Geräten zu helfen. Chonburis Gouverneur wird jetzt über den Vorschlag entscheiden.

Pattaya hat derzeit 12 Covid-19-Fälle, Banglamung 16 und die Provinz Chonburi 53. In der Provinz werden 105 Personen auf das Virus untersucht. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs wurden insgesamt 952 Personen untersucht.

Newin Chidchob hat auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, sein Chang International Circuit in Buriram werde für die Unterbringung von Menschen vorbereitet, die eine Selbstquarantäne zu Hause nicht einhielten. Sie sollten bis zum Ende der 14-tägigen Quarantänezeit auf der Rennstrecke bleiben. Wenn sie sich 50 Meter von ihrer Unterkunft entfernten, würde ein Tracking-System Alarm auslösen.