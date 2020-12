Quarantäne bleibt Voraussetzung zur Einreise

THAILAND: Während die prognostizierte zweite Corona-Welle Europa derzeit vielerorts fest im Griff hat, läuft der Alltag in Thailand nach den strengen Maßnahmen zwischen März und Mai inzwischen weitgehend normal. Bereits seit Mitte Mai sind Einkaufszentren, Restaurants sowie Geschäfte wieder geöffnet und selbst der inländische Flugverkehr hebt zwischenzeitlich wieder ab.

Auch wenn sich die rigorose Abschottungspolitik des Landes als eine effektive Waffe im Kampf gegen das Coronavirus erweist, hat die zurückgewonnene Freiheit einen hohen Preis. Da die Landesgrenzen seit dem 25. März dicht sind und ausländische Besucher nur unter strengen Voraussetzungen einreisen dürfen, liegt mit der Tourismusbranche, die gemäß Schätzungen mehr als ein Fünftel zur Wirtschaftsleistung Thailands beiträgt, der wichtigste Wirtschaftszweig am Boden. Prognosen besagen, dass die Pandemie das Land ökonomisch deutlich härter treffen wird als der Tsunami 2004 oder die Asienkrise Ende der 90er-Jahre.

Stammgäste fühlen sich unerwünscht

Die Nebenwirkungen der bereits neun Monate andauernden Abschottungstherapie spürt jedoch nicht nur die thailändische Tourismusindustrie, sondern trifft auch ihre Stammgäste. Während bekannte Touristendestinationen wie Pattaya, Koh Samui, Phuket oder Chiang Mai seit dem Ausbruch der Pandemie regelrecht ausgestorben sind und die Armut in der Bevölkerung wächst, steigt unter langjährigen Stammurlaubern in Europa die Enttäuschung. Hieß man sie und besonders ihre Devisen in Vor-Corona-Zeiten in Thailand herzlich willkommen, steigt in ihren Köpfen mit jedem weiteren Monat der Abschottung das Gefühl, im Königreich nicht mehr erwünscht zu sein. Nicht selten wird dann aus Thailand-Lust Thailand-Frust.

So hat sich das Groll-Potenzial in den Kommentaren zu Artikeln von deutsch- oder englischsprachigen Thailand-Newsportalen in der zweiten Hälfte des Corona-Jahres auffallend erhöht: Egal, welche Pläne die thailändische Regierung oder die Tourismusbehörde auch präsentieren, um das Land schrittweise wieder für ausländische Besucher zu öffnen, sie werden von den Kommentatoren immer wieder sofort zerrissen. Darunter von vielen, die einem Thailand aus Vor-Corona-Zeiten hinterhertrauern, das heutzutage längst Geschichte ist.

Grenzöffnung als Dilemma

Das eigentliche Dilemma bemerken sie deshalb nicht: Die Angst der thailändischen Bevölkerung vor dem Virus ist genauso groß wie die vor einem weiteren Lockdown, der die Wirtschaft noch stärker belasten würde. Darauf weist auch eine Umfrage von Juli hin mit dem Ergebnis, dass 95 Prozent der Thailänder vorerst keine Ausländer ins Land lassen möchten. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Thailandurlaub ohne Quarantäne zum jetzigen Zeitpunkt in weiter, weiter Ferne.

Um ausländische Besucher trotz der obligatorischen alternativen staatlichen Quarantäne (ASQ) nach Thailand zu locken und sie bei der Urlaubsplanung zu unterstützen, haben die Tourism Authority of Thailand (TAT) und die in Thailand ansässige Locanation Company Limited gemeinsam die Website asq.locanation.com entwickelt, die unter dem Motto „ASQ Paradise“ erstklassige Informationen über die hohen Sicherheits- und Quarantänestandards in den ASQ-Hotels bereitstellt.

Quarantäne im Paradies

Die stellvertretende TAT-Gouverneurin für Tourismusprodukte und -geschäfte Thapanee Kiatphaibool erklärte zum Start des Onlineportals in den Medien, dass durch die Zusammenarbeit zwischen der TAT und der Locanation Co. Ltd. für das „ASQ Paradise“-Projekt die Stärken der touristischen Infrastruktur Thailands aufgezeigt werden, auch wenn das Land selbst von der globalen Pandemiekrise nicht verschont bleibt. Deshalb betrachtet die TAT die Krise auch als Chance, der Welt die weiteren Stärken der thailändischen Tourismusindustrie vorzustellen, zu denen nicht nur die ausgeprägte Gastfreundschaft und das umfassende Reisedienstleistungsangebot gehört, sondern auch die Anwendung höchster Sicherheitsstandards bei der Pandemiekontrolle und Quarantäne.

Die Webseite asq.locanation.com ist in englischer und chinesischer Sprache abrufbar und bietet weitreichende Informationen zur Einreise, Quarantäne und Reisemöglichkeiten – von der Zimmerbuchung bis hin zu Ausflugsangeboten. Derzeit sind in dem Informationsportal 107 ASQ-Hotels gelistet, die 15-tägige Quarantänepakete zum Preis von 27.000 bis 220.000 Baht anbieten.