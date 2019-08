Qsuite ab Bangkok erleben

Von: Björn Jahner | 10.08.19

Zwei Kabinen können durch bewegliche Trennwände in eine Doppelkabine – bzw. „Qsuite“ – verwandelt werden. Foto: Qatar Airways

THAILAND: Qatar Airways bietet ihre preisgekrönte Qsuite ab sofort auch auf ausgewählten Flügen (QR 830/831, QR 832/833) ab Bangkok an. Die Qsuite ist die erste ihrer Art, die ein vollständiges, flaches Doppelbett für zwei Personen umfasst.

Das Bahnbrechende ist jedoch, dass sie über verstellbare Trennwände verfügt, die es Familien, Freunden oder Geschäftskollegen in einer Flughöhe von 40.000 Fuß ermöglicht, zwei einzelne Suiten in einen gesellschaftlichen Bereich für vier Personen mit Quad-Anordnung der Sitze zusammenzuschließen, um gemeinsam zu arbeiten, zu speisen oder sich zu unterhalten. Und wenn man sich entspannen oder schlafen möchte, verwandelt man seinen Bereich zurück in seinen persönlichen Freiraum, um Privatsphäre und Komfort zu genießen. Infos: www.qatarairways.com/de-ch/onboard/qsuite.html.