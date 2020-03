PATTAYA: Um der Ausbreitung von SARS-CoV-2 / Covid-19 entgegenzuwirken, bleibt das FARANG-Medienhaus ab Mittwoch, 1. April 2020 für den Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen.

Anzeigenkunden und Leser können natürlich unbesorgt sein: Hinter verschlossenen Türen arbeitet ein motiviertes Team und kümmert sich routiniert und wie gewohnt um die Aufträge ihrer Anzeigenkunden und Anliegen ihrer Leserschaft.

Wir sind für Sie da: Telefonisch und per E-Mail

Der Redaktionsschluss (Do., 02. April 2020) für die neue Druckausgabe FA08/2020 steht in den Startlöchern und sowohl die Geschäftsleitung als auch die Redaktion können wie gewohnt per E-Mail oder telefonisch kontaktiert werden.

Anzeigen- und Kleinanzeigenaufträge werden bis auf Weiteres nur noch über nachfolgende Kommunikationskanäle zu den Bürozeiten (09.00–12.00 Uhr & 13.00–17.00) Uhr entgegengenommen, um die zur Eindämmung der COVID-19-Ausbreitung vorgeschriebene soziale Distanz im Medienhaus DER FARANG zu gewährleisten:

Bei der Maßnahme handelt es sich um keinen Aprilscherz.

Die Geschäftsleitung betont, dass mit der Schutzmaßnahme die Ansteckungsgefahr mit COVID-19 für alle Mitarbeiter des Magazins DER FARANG am Arbeitsplatz so gering wie möglich gehalten werden soll, um ihre Gesundheit zu schützen. Die Gesundheit aller Mitarbeiter ist im Hinblick auf die derzeitige Coronavirus-Gefahr Grundvoraussetzung dafür, dass die Zeitungsproduktion und Berichterstattung auch in Krisenzeiten aufrechterhalten kann.

Die Geschäftsleitung und Redaktion appellieren an alle Leserinnen und Leser sowie Anzeigenkunden: Bleiben Sie zu Hause und schützen Sie Ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Die aktuelle Ausgabe DER FARANG Nr. 07/2020 können Sie als praktische PDF-Ausgabe herunterladen.