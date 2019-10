Von: Björn Jahner | 05.10.19

Phukets Gouverneur hat ein Budget beim Innenministerium beantragt, um den Bau der neuen Provinzhalle abzuschließen. Foto: The Thaiger

PHUKET: Die Inselverwaltung ist auf der Suche nach einem neuen Auftragnehmer für die Fertigstellung der Provinzhalle im südlichen Stadtgebiet von Phuket Town, nachdem das zuvor beauftragte Bauunternehmen die Arbeiten eingestellt hatte.

Bereits vor einem Jahr hatte Phukets Gouverneur Phakaphong Tavipatana um eine Neuausschreibung für das Projekt gebeten, jedoch blieb es bis heute bei der Ankündigung. Vor wenigen Wochen bestätigte er nun die Beantragung eines Budgets in Höhe von 38 Millionen Baht beim Innenministerium, um den Bau fertigstellen zu lassen. Zwar verfügt die Provinz noch über 160 Millionen Baht aus dem ursprünglichen Budget, jedoch treibt die Beauftragung eines neuen Bauunternehmens die Kosten zusätzlich in die Höhe. Der vorherige Auftragnehmer konnte das Projekt nicht fristgerecht fertigstellen, da es ihm nach der Gesetzesänderung für ausländische Wanderarbeiter an Baukräften mangelte. Wegen Vertragsnichterfüllung forderte die Provinz von ihm mehr als 22 Millionen Baht zurück sowie 11.976.338 Baht wegen unvollendeter Arbeiten. Auch wenn das Unternehmen den Betrag bereits zurückerstattet hat, wird der Provinzverwaltung der Zugriff verweigert, da laut Gesetz ein neuer Antrag beim Innenministerium gestellt werden muss.