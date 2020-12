BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha beruft sich auf das Notstandsdekret und hat die Provinzgouverneure ermächtigt, selbstständig über die Verhängung eines Lockdowns zu entscheiden. Seit dem neuerlichen Ausbruch von Covid-19 in Samut Sakhon haben inzwischen 38 Provinzen Coronavirus-Fälle gemeldet.

Die 38 Provinzen sind Samut Sakhon, Bangkok, Nakhon Pathom, Samut Prakan, Chachoengsao, Pathum Thani, Saraburi, Uttaradit, Phetchaburi, Phetchabun, Krabi, Kamphaeng Phet, Khon Kaen, Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Prachin Buri, Phuket, Suphan Buri, Chai Nat, Phichit, Ang Thong, Samut Songkhram, Udon Thani, Chaiyaphum, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Ratchaburi, Songkhla, Loei, Chonburi, Ubon Ratchathani, Nonthaburi, Rayong, Trang, Satun, Sukhothai und Nakhon Nayok.

Insgesamt sind nun 6.141 Menschen in Thailand infiziert worden. Am Sonntag bestätigte das staatliche Centre of Covid-19 Situation Administration (CCSA) 121 neue Infektionen (9 importierte und 112 lokale Fälle). 18 der neuen lokalen Fälle sind Arbeitsmigranten. 4.161 Personen wurden inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. 1.920 Patienten werden im Krankenhaus behandelt. 60 Menschen starben. Einer der importierten Fälle wurde zurück nach Myanmar geschickt.