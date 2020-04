​Produktion in China läuft gut an

Written by: Redaktion (dpa) | 14/04/2020

PEKING/BERLIN: In der Corona-Krise stand in China lange alles still. Jetzt geht es wieder los. Deutsche und andere europäische Firmen haben aber mit neuen Problemen zu kämpfen - darunter ein Einreisestopp.

Nach dem Stillstand in China durch das Coronavirus ist die Produktion im Land unerwartet gut wieder angelaufen, doch sind deutsche und europäische Unternehmen besorgt über Lücken in Lieferketten und mangelnde globale Nachfrage. «Das verarbeitende Gewerbe erholt sich ziemlich gut, überraschend gut», sagte der Vorsitzender der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, am Montag in Peking. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht eine klare Verbesserung der Lage in China.

Die Herausforderung sei jetzt aber, dass sich die Lagerhäuser langsam leerten und es an Ersatzteilen aus anderen Ländern mangeln könnte. «Wir sind sehr besorgt», sagte Wuttke. «Es hängt wirklich von der internationalen Lage für die Lieferketten ab.» Die andere Sorge ist nach seiner Darstellung der Einbruch der internationalen Märkte und die ausbleibende Nachfrage für Waren «Made in China».

Die deutschen Anlagenbauer in China sehen nach einer Umfrage des VDMA deutliche Fortschritte in China. Beurteilten Anfang März noch 57 Prozent der Befragten die Auswirkungen der Pandemie als groß, sind es mittlerweile nur noch 46 Prozent. Dafür stieg der Anteil der Befragten, die die Auswirkungen als eher gering betrachten, von 3 Prozent auf inzwischen 13 Prozent.

Deutlich entspannt habe sich die Situation beim Transport im Land: 82 Prozent sprachen von einer Verbesserung. Lieferungen nach China sowie von dort ins Ausland sind nach Angaben des VDMA aber nach wie vor schwierig. Auch die Kosten dafür seien gestiegen, vor allem für Luftfracht. «Unternehmen, die für den lokalen Markt produzieren und einen hohen Lokalisierungsgrad haben, sind jetzt klar im Vorteil», sagte die VDMA-Geschäftsführerin in China, Claudia Barkowsky.

Der seit dem 28. März verhängte Einreisestopp für Ausländer schaffe aber neue Probleme. Die Inbetriebnahme neuer Produktionslinien sei häufig ohne Unterstützung aus dem Stammsitz nicht möglich. Servicetechniker würden gebraucht, und zum Teil seien auch die ausländischen Manager noch nicht wieder zurück in China, berichtete Barkowsky. Eine Aufhebung des Einreisestopps sei aber nicht in Sicht.

Selbst Ausländer, die in China wohnhaft sind und entsprechende langfristige Aufenthaltsgenehmigungen haben, dürfen nicht mehr einreisen. Die EU-Kammer hat schon an Chinas Außenminister Wang Yi geschrieben, für Abhilfe zu sorgen, wie Kammerpräsident Wuttke berichtete. Die ausländischen Techniker, Experten und Manager seien notwendig, um die Firmen und die ganze Wirtschaft wieder richtig in Gang zu bringen und zu halten. «Wir brauchen diese Leute.»