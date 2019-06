Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.19

Ein Leser nimmt Bezug auf den Leserbrief „Freunde ersetzen teures Einschreiben“ (https://bit.ly/2wWigBl) und verrät einen Tipp, wie Briefe und Pakete, die von Deutschland nach Thailand gesendet werden, sicher ankommen:

Sehr geehrte Redaktion, ich möchte kurz Bezug nehmen zu dem Leserbrief „Freunde ersetzen teures Einschreiben“. Meine Frau wohnt in Bangkok und ihre Familie wohnt in Buri­ram. Ich versende schon seit Monaten Pakete und Briefe nach Bangkok und Buriram. In Deutschland kostet ein Paket bis zwei Kilogramm 16 Euro. Was ich jedoch immer mache ist: Die Anschrift auf Englisch und groß auf Thai auf das Paket oder den Brief schreiben. Es hat nie Probleme gegeben, sowohl Pakete als auch Briefe kamen immer gut an. Die Sendezeit von Deutschland nach Thailand beträgt im Schnitt jeweils 10 bis 14 Tage.

Martin Franke

