Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

BANGKOK: Am Dienstag, 2. April feiert Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn ihren 64. Geburtstag. Ihre Königliche Hoheit erblickte am 2. April 1955 im Dusit-Palast in Bangkok das Licht der Welt. Vom Volk wird sie liebevoll „Prathep“ genannt, was sich mit Engel übersetzen lässt und die besondere Bindung der Thais zur Prinzessin unterstreicht.

Zu ihrem 20. Geburtstag am 2. April 1975 gründete ihre Mutter, Königin Sirikit, eine Stiftung mit dem Namen „Saichai Thai“ und ernannte ihre Tochter zur Präsidentin. Die Stiftung kümmert sich um die Pflege und Betreuung verletzter Soldaten, Polizisten und Freiwilligen sowie um die Unterstützung der Angehörigen von Gefallenen. Neben dem Studium an der Chulalongkorn-Universität engagierte sich die Prinzessin stark für „Saichai Thai“ und organisierte zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen, deren Einnahmen der Stiftung zugutekamen. Am 5. Dezember 1977 wurde sie von ihrem Vater, dem verstorbenen König Bhumibol Adulyadej, zur Kronprinzessin ernannt.