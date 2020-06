Prinz Charles und Macron gedenken des Widerstandsaufrufs de Gaulles

LONDON: Von seinem Londoner Exil aus hatte General Charles de Gaulle seine Landsleute im Juni 1940 zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer aufgerufen. Zum 80. Jahrestag der im Radio übertragenen Rede reiste Macron erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie ins Ausland.

Der britische Thronfolger Prinz Charles und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben am Donnerstag in London gemeinsam des Aufrufs von Charles de Gaulle zum Widerstand im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich gedacht.

Der General und spätere Staatspräsident de Gaulle hatte am 18. Juni 1940 von London aus über die BBC dazu aufgerufen, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Nazi-Deutschland hatte Frankreich damals in einem «Blitzkrieg» überrannt.

Großbritannien habe den Widerstandskämpfern ihre erste Waffe gegeben: ein BBC-Mikrofon, sagte Macron bei seiner Ansprache in London. Die britische Hauptstadt zeichnete er für die Beherbergung de Gaulles und seiner Mitstreiter mit dem Orden der Ehrenlegion aus. Der Franzose hatte bereits am Morgen in der Gedenkstätte Mont Valérien bei Paris an einer Zeremonie teilgenommen. Dort waren zahlreiche Widerstandskämpfer von den deutschen Besatzern getötet worden.

Der Kurzbesuch in London war die erste Auslandreise Macrons seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Er wurde am Nachmittag von Prinz Charles und dessen Frau Herzogin Camilla im Clarence House, dem Sitz der beiden, empfangen. Ein Händeschütteln oder gar Küsschen auf die Wange mussten sie sich wegen der Abstandsregeln jedoch verkneifen.

Später traf Macron mit Premierminister Boris Johnson im Regierungssitz Downing Street zusammen. Gemeinsam beobachteten sie, wie Kunstfliegerstaffeln beider Länder über den Regierungssitz und Buckingham Palace donnerten und den Himmel in den Farben der Trikolore und des Union Jacks, Blau, Weiß und Rot, färbten.

Die beiden wollten unter anderem über die mögliche Aufhebung der gegenseitig verhängten Pflicht zur Quarantäne für Einreisende sprechen. Bislang müssen Reisende in beide Richtungen jeweils 14 Tage in häuslicher Isolation verbringen, sobald sie die Grenze überschreiten. Johnson will mit einzelnen Ländern Ausnahmen vereinbaren, sogenannte Luftbrücken.

Auch das Thema EU-Austritt dürfte bei dem Treffen zur Sprache gekommen sein. Die Verhandlungen über ein Brexit-Anschlussabkommen zwischen London und Brüssel waren zuletzt festgefahren. Beide Seiten hatten zwar für Juli intensivierte Gespräche vereinbart, doch die Fronten sind verhärtet. Sollte bis zum Ablauf der Übergangsphase Ende des Jahres keine Einigung erzielt sein, droht ein harter Bruch mit schwerwiegenden Folgen für den Handel. Eine Verlängerung der Übergangsperiode steht zwar bis Ende Juni noch offen, doch die britische Regierung hat deutlich gemacht, dass sie davon keinesfalls Gebrauch machen wird.