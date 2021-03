Premiere für Golf-Quarantäne

NAKHON NAYOK: Am 19. Februar empfing die Tourism Authority of Thailand (TAT) im Artitaya Golf and Resort in Nakhon Nayok die erste internationale Touris­tengruppe, 41 Südkoreaner und ein Japaner, die eine sogenannte Golf-Quarantäne in Thailand absolvierte.

Das Besondere an der Golf-Quarantäne ist, dass sich die Gäste auf dem Areal des Resorts frei bewegen und auch Golf spielen können, nachdem sie die ersten drei Tage in Zimmer-Isolation verbracht haben. Während des 15-tägigen Aufenthaltes werden die Teilnehmer dreimal auf Covid-19 getestet, um sicherzustellen, dass von ihnen kein Infektionsrisiko ausgeht, wenn sie die Einrichtung verlassen und sich frei im Land bewegen dürfen.

Derzeit gibt es sechs staatlich zertifizierte Golf-Quarantäne-Resorts in Thailand: Drei in Kanchanaburi – Mida Golf Club, Evergreen Hills Golf Club und Blue Star Golf Course – und jeweils eins in Nakhon Nayok (Artitaya Golf and Resort), Phetchaburi (Sawang Resort and Golf Club) und Chiang Mai (Artitaya Chiang Mai Golf and Resort).

Für die Golf-Quarantäne gelten nachfolgende Voraussetzungen:

1. Herkunft aus einem Land mit geringem Covid-19-Risiko.

2. Certificate of Entry (CoE).

3. Nachweis eines Covid-19-Tests (RT-PCR) mit negativem Ergebnis, der maximal 72 Stunden vor Abflug ausgestellt wurde.

4. Reisekrankenversicherung, die alle erforderten Auflagen erfüllt.