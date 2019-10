Premchai von Elfenbeinbesitz freigesprochen

BANGKOK: Der Bautycoon Premchai Karnasutas, seine Frau und eine enge Freundin sind am Dienstag von einem Strafgericht von der Anklage freigesprochen worden, Elfenbein illegal besessen zu haben.

Die Elfenbeinprodukte wurden gefunden, als die Polizei nach Premchais Verhaftung im Februar 2018 wegen Wilderei sein Haus durchsuchte. Das Gericht entschied, Premchai habe das Elfenbein legal erworben. In dem Urteil heißt es, Premchai habe Dokumente vorgelegt, um zu beweisen, dass er 1987 die vier Elfenbeine von seiner Mutter geerbt habe. Sie hatte die Erlaubnis für die Produkte. Das Gericht wies die Behörden an, das konfiszierte Elfenbein an Premchai zurückzugeben.

Dieser war im Februar zu 16 Monaten Gefängnis wegen Wilderei und Besitz von Waffen verurteilt worden. Außerdem wurde er im Juni für schuldig befunden, Beamte bestochen zu haben. Es setzte eine einjährige Gefängnisstrafe. Premchai, Präsident des Baukonzerns Italian-Thai Development, legte Berufung gegen beide Urteile ein und erwirkte eine Freilassung gegen Kaution.