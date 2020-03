BANGKOK: Während die Regierung weiterhin die Menschen auffordert, zu Hause zu bleiben, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schickt das Handelsministerium Fahrzeuge mit der „Blauen Flagge“ zu den Bürgern. Sie können zahlreiche Konsumgüter zu erschwinglichen Preisen in der Nähe ihrer Unterkunft erwerben.

Die kleinen Lastwagen stehen an stark besuchten Frischmärkten. So in Bangkok am Minburi-Markt, Si-Mum-Mueang-Markt, Bang-Yai-Markt und Samrong-Markt. An den Fahrzeugen werden auch gegen „Blue-Flag-Kreditkarten“ frische Lebensmittel und weitere Waren, z. B. große bis mittelgroße Eier zu 90 Baht pro 30er-Packung, Instant-Nudeln zu 5 Baht pro Packung, Palmöl zu 40 Baht pro Flasche, Fischkonserven zu 11 Baht, zwei Kilogramm Reis zu 55 Baht und 30 Milligramm Händedesinfektionsmittel zu 25 Baht angeboten. Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Handelsminister Jurin Laksanawisit sind landesweit zunächst 200 Fahrzeuge unterwegs. Bei hoher Nachfrage sollen weitere Lastwagen eingesetzt werden. „Blue Flag-Kreditkarten“ besitzen Millionen einkommensschwache Haushalte im ganzen Land. Die Karten werden jeden Monat von der Regierung mit Geld aufgefüllt.