Damit die Kaufkraft in der Coronakrise bestehen bleibt, sollen die Preise für über 3.000 Konsumgüter gesenkt werden. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Handelsministerium hat mit Unternehmen landesweit Einigung erzielt, dass 3.025 Konsumgüter bis zu 68 Prozent billiger angeboten werden.

Laut Minister Jurin Laksanawisit soll damit die Kaufkraft der Menschen in der Coronakrise erhalten bleiben. Vorherige Preisnachlässe am 16. April betrafen nur 72 Produkte. Die preiswerteren Waren sollen bis zum 30. Juni erhältlich sein. Zu den Unternehmen, die sich an den Preisnachlässen beteiligen, gehören 18 Reismarken, 20 Hersteller von Konsumgütern und 13 Einkaufszentren. Jurin schätzt, dass beide Rabatte die Lebenshaltungskosten der Thais um insgesamt 1 Milliarde Baht senken werden.