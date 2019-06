Von: Redaktion DER FARANG | 09.06.19

BANGKOK: Nach den privaten Krankenhäusern will die Regierung jetzt auch die Preise von Tierkliniken und Tierhospitälern auf die Preis-Kontroll-Liste setzen.

Bei den Behörden ist eine Flut von Beschwerden über zu hohe Rechnungen von Tierkliniken eingegangen. Deshalb sollen die Preise für Medikamente, medizinische Versorgung und medizinische Dienstleistungen kontrolliert werden. Laut dem Generaldirektor der Abteilung für Binnenhandel, Whichai Phochanakij, sollen so die Preise in der Heimtierbranche eingedämmt werden. Wenn der Vorschlag zur Regulierung der medizinischen Versorgung von Haustieren vom Zentralausschuss gebilligt werde, würden die neuen Richtlinien zur Diskussion und Genehmigung an das Kabinett weitergeleitet.