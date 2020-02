Von: Redaktion DER FARANG | 28.02.20

BANGKOK: 39 Einzelhändler wurden verhaftet und der Polizei übergeben, weil sie Gesichtsmasken zu Preisen verkauft hatten, die über dem vom Zentralkomitee für Preise für Waren und Dienstleistungen angekündigten Standardpreis lagen.

Laut dem Generaldirektor der Behörde für Binnenhandel, Wichai Pochanakit, sind unter den Festgenommenen fünf Online-Händler. Alle Händler werden wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Preise für Waren und Dienstleistungen angeklagt. Sie müssen mit einer Höchststrafe von 140.000 Baht und/oder einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren rechnen. „Wir werden rechtliche Schritte im vollen Umfang des Gesetzes einleiten, da es nicht akzeptabel ist, Menschen in einer so kritischen Situation wie dem Covid-19-Ausbruch auszunutzen", fügte Wichai hinzu.

Das Ministerium für Binnenhandel hat Hersteller und Großhändler von Gesichtsmasken angewiesen, einen Teil ihres Lagerbestands an das Vertriebszentrum für Gesichtsmasken des Ministeriums zu übergeben. Die Schutzmasken werden an andere Behörden und Unternehmen verteilt, darunter die Government Pharmaceutical Organization, Thai Airways International (THAI), Drug Store Association of Thailand und 1.140 Blue-Flag-Läden des Handelsministeriums. Einzelhändler wie 7-Eleven, Mini Big C und Tesco Lotus Express haben eingewilligt, Gesichtsmasken zu einem Preis von 2,5 Baht pro Stück bei maximal vier Stück pro Person zu verkaufen.