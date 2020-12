Wanderarbeiter aus Myanmar registrieren sich auf einem Lebensmittel-Großmarkt in Bangkok an einer Covid-19-Teststation. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat das Gesundheitsministerium beauftragt, sich auf einen neuen Covid-19 Lockdown vorzubereiten, falls die Pandemie außer Kontrolle gerät.

General Prayut sagte am Montag, dass Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens stichprobenartig Wanderarbeiter so weit wie möglich testen würden. Jeder solle mit der Regierung und den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um die Ausbreitung von Covid-19 unter den Wanderarbeitern einzudämmen, „sonst wird ein Lockdown unvermeidlich werden". Der Premierminister sagte weiter, er wolle sich sieben Tage Zeit nehmen, um die Covid-19-Situation einzuschätzen und zu entscheiden, ob der Neujahrs-Countdown sowie der Kindertag im Januar abgesagt werden sollten. Der General appellierte an die Öffentlichkeit, nicht in Panik zu geraten.