Auf der Pressekonferenz am Dienstag erschien Premierminister Prayut Chan-o-cha mit einer Atemmaske. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett präsentierte auf einer Sitzung am Dienstag verschiedene Maßnahmen, mit denen der hohen Luftverschmutzung in Bangkok entgegengewirkt werden soll.

Unter den Vorschlägen befanden sich unter anderem ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge, die Förderung von Elektroautos und die Schließung umweltverschmutzender Fabriken.

Auf einer anschließenden Pressekonferenz informierte Premierminister Prayut Chan-o-cha die Medien, dass alle zuständigen Behörden zusammenarbeiten würden, um das Smogproblem in der Hauptstadt und in den angrenzenden Provinzen kurz-, mittel- und langfristig zu lösen. Im Fokus steht die Umstrukturierung des Verkehrssektors, der als größter Verursacher für die Luftverschmutzung im Großraum Bangkok betrachtet wird. Bis zu 50 Prozent der Feinstaubpartikel PM 2,5, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, würden vom Verkehrs- und Transportsektor stammen, sagte General Prayut. Daher müssten Maßnahmen ergriffen werden, mit denen der Anteil der PM-2,5-Partikel auf 35 Prozent gesenkt wird.

Strengere Kontrolle von Dieselfahrzeugen

Gemäß dem Premier bedürften Dieselmotoren einer regelmäßigen Überprüfung. Kontrolliert werden sollte auch, ob sie mit Partikelfiltern zur Schadstoffminderung ausgestattet sind. Prayut führte fort, dass er das Verkehrsministerium beauftragt habe Lösungen zu finden, einschließlich Maßnahmen für Besitzer von Dieselfahrzeugen, die ihnen dabei helfen sollen, auf alternative, sauberere Kraftstoffe umzusteigen. Mit der Steuersenkung für Elektrofahrzeuge sollen zudem mehr Autofahrer zum emissionsfreien Fahren motiviert werden. Dennoch musste auch Prayut sich eingestehen, dass Elektroautos wegen der immer noch teuren Batterien in der Anschaffung spürbar teurer sind als Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren. Daher appellierte er an die in Thailand ansässigen Autobauer, fortschrittliche Technologien zu entwickeln, um das Land fit für den zukünftigen Wettbewerb zu machen.

In Bezug auf die von der Industrie ausgehenden Umweltverschmutzung informierte Prayut, dass eine Inspektion von rund 100.000 Fabriken dazu geführt habe, dass 1.700 auf eine Beobachtungsliste gesetzt und 600 bereits geschlossen worden seien. Die Industrie wurde zu einer Verbesserung ihrer Emissionswerte aufgerufen.

Versprühen von Wasser in der Luft „kein Scherz“

Die Bevölkerung mahnte er, das Versprühen von Wasser in der Luft durch die Behörden nicht als Scherz zu deklarieren, sondern als Maßnahme, um die Zahl größerer Feinstaubpartikel in der Luft zu mindern.

Dr. Somchai Cheungmeechok, Direktor der Abteilung für medizinische Dienste der Metropolverwaltung Bangkok, gab zwischenzeitlich bekannt, dass sich am vergangenen Wochenende 909 Personen gegen Krankheiten behandeln ließen, die auf die hohe Luftverschmutzung in der Hauptstadt zurückzuführen sind. Ein Team von Ärzten aus der Abteilung für medizinische Dienste wird noch bis März an jedem Wochenende kostenlose Gesundheitsuntersuchungen für die Bevölkerung anbieten.