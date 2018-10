Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.18

BANGKOK: Eine internationale jüdische Menschenrechtsorganisation hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha gedrängt, Maßnahmen gegen ein Hotel in Nonthaburi zu ergreifen, das einen Raum Adolf Hitler gewidmet hatte.

Das Simon Wiesenthal Center veröffentlichte am Donnerstag eine Pressemitteilung, in der Prayut aufgefordert wurde, das Love Villa Hotel zu bestrafen, das ein Zimmer mit einem großen Wandgemälde von Adolf Hitler geschaffen hatte. Die Nachrichten über den Raum wurden letzte Woche viral und lösten Empörung von jüdischen Gruppen weltweit aus. In einem Brief an Prayut verurteilte Rabbi Abraham Cooper, der stellvertretende Dekan des Zentrums und Leiter der Global Social Action, das Hotelzimmer als "eine tiefe Entweihung der Erinnerung an sechs Millionen Juden, die von Hitlers Nationalsozialismus ermordet wurden, und Millionen anderer Opfer, die umgekommen sind in den Händen der Nazis“. "Einfach gesagt gibt es 2018 keine Entschuldigung dafür, dass so ein Hotel irgendwo auf der Welt existiert. Dass es in Thailand existiert, ist ein Makel für Ihre Nation und deren Tourismusindustrie", schrieb Cooper. Das Simon Wiesenthal Center ist eine der größten internationalen jüdischen Menschenrechtsorganisationen der Welt mit über 400.000 Familien in den Vereinigten Staaten.