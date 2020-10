Prayut: Notverordnung wird bald aufgehoben

Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.20

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha. Foto: The Nation

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha plädierte am Mittwoch dafür, dass alle Parteien inmitten des eskalierenden politischen Konflikts einen Schritt zurücktreten.

In einer Fernsehansprache um 19 Uhr, als Tausende von vor allem jungen Demonstranten im Zentrum Bangkoks zum Regierungssitzung marschierten, versprach er der Nation, die Notverordnung in der Hauptstadt bald aufzuheben, falls keine ernste Situation ausbräche. Die Ansprache des Premierministers fand inmitten wochenlanger regierungsfeindlicher Kundgebungen in Bangkok und anderen Provinzen statt, bei denen die Demonstranten den Rücktritt Prayuts, Änderungen der Verfassung und eine Reform der Monarchie forderten.

Prayut forderte alle Parteien auf, vom „Weg zurückzutreten, der das Land in den Untergang führen würde". Er sagte, emotionales Verhalten würde die Situation anheizen und warnte, dass Gewalt zu noch mehr Gewalt führen und dem Land am Ende Schaden zufügen würde. Prayut fügte hinzu, dass der einzige Weg aus dem Konflikt, ohne dem Land zu schaden, darin bestehe, zu reden, das Gesetz zu respektieren und über den parlamentarischen Prozess zusammenzuarbeiten. Er fügte hinzu, dass alle Seiten Geduld und Mut haben müssten, den Mittelweg zu beschreiten.

Die Demonstranten hätten ihren Standpunkt deutlich gemacht, und es sei an der Zeit, ihre Meinung zusammen mit den Forderungen der Menschen zu überdenken, um im Parlament nach einem angemessenen Ausweg zu suchen. Das Kabinett gab bereits grünes Licht für eine Sondersitzung des Parlaments, um nach Lösungen für den Konflikt zu suchen. Prayut sagte, die Sitzung werde voraussichtlich am 26. und 27. Oktober stattfinden.