Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat sich bei den Menschen für Spaltungen innerhalb der Partei Palang Pracharath entschuldigt.

Die neue Partei hat mehrere Gruppen von Mitgliedern, die Ministerämter übernehmen möchten. „Es gibt einige Managementprobleme in der Partei, weil sie neu gegründet wurde. Die Mitglieder kommen aus vielen Bereichen und sind entschlossen, ihr Bestes zu geben, um ihre Aufgaben als Repräsentanten des Parlaments und als Exekutive im Kabinett wahrzunehmen", schrieb Prayut in seiner am Montag veröffentlichten Botschaft. Im Personalmanagement sei es schwierig, alle zufrieden zu stellen. Wichtig sei es, das Vertrauen der Menschen in die Regierung und in die Opposition sicherzustellen. „Der Premierminister will niemanden beschuldigen oder weitere Konflikte auslösen. Der Premier, das Kabinett und alle Repräsentanten des Parlaments, sowohl in der Regierung als auch in der Opposition, müssen jedoch in der Lage sein zu arbeiten", fügte Prayut hinzu.