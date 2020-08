US-Präsident Donald J. Trump und US First Lady Melania Trump reisen ab, nachdem die First Lady ihre Rede während der zweiten Nacht des Republikanischen Nationalkonvents im Weißen Haus in Washington gehalten hat. Foto: epa/Michael Reynolds

US-Republikaner setzen Parteitag fort - Vizepräsident Pence spricht

WASHINGTON: Gut zwei Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner ihren Parteitag am Mittwochabend (Ortszeit) fortgesetzt. Als Hauptredner will am dritten Tag der Veranstaltung Vizepräsident Mike Pence für die Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump werben. Pence (61) will bei seiner Ansprache im historischen Fort McHenry in Baltimore auch seine Nominierung als Vizepräsident annehmen. Auf der Rednerliste stehen zudem die prominente Trump-Beraterin Kellyanne Conway, die zum Monatsende ihren Posten aufgibt, und der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

Wie schon in den vergangenen Tagen soll mit Lara Trump - der Ehefrau von Präsidentensohn Eric Trump - auch wieder jemand aus der Trump-Familie für den Amtsinhaber werben. Außerdem stehen mehrere weitere Redner auf dem rund dreieinhalbstündigen Programm. Das Motto des dritten Tages lautet «Land der Helden».

Überschattet wird der Parteitag von Unruhen in der Stadt Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin. Auslöser war ein Polizeieinsatz am Sonntag, dabei wurde dem 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake in den Rücken geschossen. Der Familienvater liegt im Krankenhaus, nach Angaben seiner Familie ist er von der Hüfte abwärts gelähmt.

Außerdem steuert der als «extrem gefährlich» eingestufte Hurrikan Laura über dem Golf von Mexiko auf die US-Küste zu. Der Prognose zufolge sollte «Laura» in der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) nahe der Grenze zwischen den Bundesstaaten Texas und Louisiana aufs Festland treffen und sich erst danach abschwächen.

Zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags hatten die Delegierten in Charlotte (North Carolina) Trump am Montag einstimmig zum Kandidaten für die Wahl am 3. November nominiert. Er will die Nominierung am Donnerstag zum Abschluss des Parteitags bei einer Rede vom Weißen Haus aus annehmen. Trump (74) zieht gegen Joe Biden (77) in die Wahl. Die Demokraten hatten den Ex-Vizepräsidenten in der vergangenen Woche zu ihrem Kandidaten gekürt.

Republikaner loben Trump

WASHINGTON: Demokraten verspotten den Parteitag der Republikaner als «alternative Realität». Die Veranstaltung ist um Trumps Imagepflege bemüht. Es ist ausgerechnet First Lady Melania, die sich von anderen Rednern abhebt.

Zweieinhalb Monate vor der Wahl in den USA haben die Republikaner Präsident Donald Trump bei ihrem Parteitag als Kämpfer für alle Amerikaner und als selbstlosen Staatsmann präsentiert. «Mein Ehemann, unsere Familie und die Menschen in dieser Regierung kämpfen für Sie», sagte First Lady Melania Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in ihrer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses. Auch Präsidentensohn Eric Trump sagte: «Mein Vater wird für euch kämpfen.» Sein Vater sei nicht angetreten, weil er den Job gebraucht hätte, «sondern weil er wusste, dass hart arbeitende Menschen in diesem großartigen Land zurückgelassen wurden».

Trumps Herausforderer bei der Wahl am 3. November ist Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der Parteitag der Demokraten hatte den 77-Jährigen vergangene Woche zum Kandidaten gekürt. Bidens Lager warf den Republikanern vor, auf ihrem Parteitag eine «alternative Realität» zu inszenieren. Die weitgehend virtuelle Veranstaltung endet am Donnerstag mit einer Rede Trumps im Weißen Haus.

Die Republikaner bemühten sich am zweiten Tag ihres Parteitags merklich darum, der Kritik entgegenzuwirken, dass Trump (74) das Land mit seinen häufig kontroversen Aussagen spalte. Die First Lady sagte mit Blick auf die undiplomatische Art ihres Ehemannes: «Was wir als Bürger von unserem Präsidenten verdienen, ist totale Ehrlichkeit. Ob einem das gefällt oder nicht, man weiß immer, was er denkt, weil er eine authentische Person ist, die dieses Land und dessen Volk liebt.» Sie fügte hinzu: «Er ist kein traditioneller Politiker, der nur redet. Er verlangt Taten und bekommt Resultate.»

Trumps unkonventionelle Art prägte den Parteitag. Unmittelbar vor dem Auftritt eines ehemaligen Häftlings begnadigte Trump den Mann - und stellte Amerika damit als Land der unverhofften Möglichkeiten dar. Dominiert wurde die Veranstaltung am Dienstag von der Trump-Familie: Vor Melania Trump - die nach ihrer Rede von Donald Trump auf die Wange geküsst wurde - und Eric Trump hatte bereits Präsidententochter Tiffany Trump das Wort ergriffen.

In Missachtung einer langen Tradition brachte sich außerdem US-Außenminister Mike Pompeo direkt in den Wahlkampf ein. Mit einer Videobotschaft aus Jerusalem warb er von einer Dienstreise aus für die Wiederwahl Trumps. Dieser hatte Ende 2017 einseitig Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt, seitdem boykottieren die Palästinenser die US-Regierung.

Damit wollte Pompeo besonders bei evangelikalen Christen punkten, die zu Trumps wichtigsten Unterstützern gehören und traditionell Israel-freundlich sind. Konterkariert wurde das von einem peinlichen Vorfall: Nach der Weiterverbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien auf Twitter wurde eine Sprecherin beim Parteitag am Dienstag kurzfristig von der Rednerliste gestrichen.

Die Republikaner bemühten sich darum, Trump als entschiedenen Krisenmanager in der Corona-Pandemie zu präsentieren. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow pries die Führung des Präsidenten bei den Bemühungen, «das Covid-Virus erfolgreich zu bekämpfen». Von einem erfolgreichen Kampf sind die USA noch weit entfernt. Die Pandemie dauert an. Bislang hat sie in den USA mehr als 178.000 Menschen das Leben gekostet. Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit. Die Wirtschaft wurde in eine schwere Krise gestürzt.

«Die fortgesetzte Weigerung von Donald Trump, dieses Virus ernstzunehmen, hat den Vereinigten Staaten den schlimmsten Ausbruch in der Welt gebracht», erklärte Bidens Wahlkampfteam.

Den Blick auf die Opfer der Corona-Pandemie richtete Melania Trump - und hob sich damit von anderen Rednern ab. Sie sprach ihr Mitgefühl aus - ihrem Mann wird regelmäßig vorgeworfen, in dieser Hinsicht zu wenig Empathie zu zeigen. Und während Eric Trump und andere Republikaner Biden beim Parteitag scharf und mit oftmals unbelegten Vorwürfen angingen, sagte die First Lady: «Ich will diese wertvolle Zeit nicht dazu gebrauchen, um die andere Seite anzugreifen.»

Deutlich sichtbar wurde bei Melania Trumps Ansprache der Kontrast zu Jill Biden, der Ehefrau des demokratischen Herausforderers. Das aus Slowenien stammende Ex-Model Melania Trump (50) trat im gerade erst von ihr neu gestalteten Rosengarten des Weißen Hauses vor das Publikum. Jill Biden (69) hatte sich beim Parteitag der Demokraten in der vergangenen Woche aus einem Klassenraum einer High School in Wilmington (Delaware) zuschalten lassen, in der sie früher selber Englisch unterrichtet hatte. Jill Biden zeichnete dabei ein sehr persönliches Bild eines fürsorglichen Ehemannes und Vaters mit einem festen Wertekompass, der sich für andere Menschen einsetzt.

Melania wirkt bei ihren Auftritten eher kühl, unnahbar und verschlossen - auch im Umgang mit Donald Trump. «Donald ist ein Ehemann, der mich bei allem, was ich tue, unterstützt», war das Persönlichste in ihrer Rede. Um die Ehe ranken sich viele Gerüchte. Um die Welt gingen Aufnahmen, bei denen Donald Trump versuchte, Melanias Hand zu nehmen, und sie ihm das Händchenhalten zu verweigern schien - etwa beim Staatsbesuch in Israel 2017, als sie seine ausgestreckte Hand vor laufenden Kameras mit einem Klaps zurückzuweisen scheint. Jill Biden präsentiert sich dagegen als zugänglich und volksnah. Bei öffentlichen Auftritten wirkt der Umgang der Bidens miteinander ausgesprochen liebevoll.

Die First Lady hielt am Dienstag keine feurige Rede, um für die Wiederwahl ihres Ehemannes zu werben. Es war eine bedachte Ansprache, in der Melania Trump auch auf das Rassismus-Problem einging, das mit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai mit Wucht wieder auf die Tagesordnung kam.

«Wir müssen uns daran erinnern, dass wir alle eine Gemeinschaft sind, die aus vielen Rassen, Religionen und Ethnien besteht», sagte Melania Trump. In der Liste von Donalds Trumps Prioritäten für eine zweite Amtszeit findet sich der Kampf gegen Rassismus allerdings nicht - stattdessen will der «Präsident für Recht und Ordnung», wie er sich selber einst bezeichnet hat, die Polizei stärken.

Präsidentschaftskandidat Trump: Wahlversprechen des Republikaners

US-Präsident Donald Trump ist von den Republikanern einstimmig als Kandidat für die Wahl im November nominiert worden. Kurz vor dem Parteitag veröffentlichte sein Wahlkampfteam 50 «Kern-Prioritäten» für eine zweite Amtszeit, die auf den bisherigen «unglaublichen Errungenschaften» aufbauten. Eine Auswahl der Wahlversprechen:

- In den ersten zehn Monaten sollen zehn Millionen neue Jobs geschaffen werden

- Steuern sollen sinken

- Bis Ende des Jahres soll ein Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt werden

- Wichtige Medikamente sollen künftig in den USA hergestellt werden

- Eine Million Fertigungsjobs aus China sollen zurück in die USA geholt werden

- Unternehmen, die Arbeitsplätze nach China auslagern, sollen keine Aufträge der Bundesregierung mehr bekommen

- China soll für die Ausbreitung des Coronavirus zur Verantwortung gezogen werden

- Medikamentenpreise sollen gesenkt werden

- Die Amtszeiten im Kongress - dem aus Repräsentantenhaus und Senat bestehenden US-Parlament - sollen begrenzt werden

- Bürokratie soll abgebaut werden

- Illegal eingereisten Migranten soll der Zugang zu Sozialleistungen verwehrt werden

- Angehörige krimineller Banden sollen verpflichtend ausgewiesen werden

- Auf dem Mond soll eine permanente US-Präsenz geschaffen und die erste bemannte Mission zum Mars geschickt werden

- Die Infrastruktur soll zur weltbesten ausgebaut werden

- Die «endlosen Kriege» der USA sollen beendet und die US-Soldaten nach Hause geholt werden

- Verbündete sollen ihren «fairen Anteil» an Verteidigungsausgaben bezahlen

Demokraten verspotten Trumps Parteitag als «alternative Realität»

WASHINGTON: Das Lager des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hat den Republikanern vorgeworfen, auf ihrem Parteitag in North Carolina eine «alternative Realität» zu inszenieren. Das dort gemalte Bild Amerikas kenne nicht den Tod von Tausenden mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der vergangenen Woche, erklärte die stellvertretende Wahlkampfleiterin Kate Bedingfield am Dienstagabend (Ortszeit) nach dem zweiten Tag des republikanischen Nominierungsparteitags. Im Amerika der Republikaner sei die Wirtschaft nicht zum Stillstand gelangt und Schulkinder seien nicht gezwungen, zuhause zu bleiben.

«Die fortgesetzte Weigerung von Donald Trump, dieses Virus ernstzunehmen, hat den Vereinigten Staaten den schlimmsten Ausbruch in der Welt gebracht», hieß es in einer Mitteilung von Bidens Wahlkampfteam nach dem zweiten von vier Tagen der republikanischen Versammlung. D

Die Weigerung des Parteitags, «sich mit der Realität abzufinden», belege das «völlige Führungsversagen» des Präsidenten. So habe Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow vom Coronavirus nur in der Vergangenheitsform gesprochen. «Das amerikanische Volk kann es sich nicht leisten, dass Donald Trump seinen Kopf weiter in den Sand steckt», kritisierte Bedingfield. Das Weiße Haus müsse endlich handeln und dürfe sich nicht weiter der Realität verweigern.

Kampagne gegen Abtreibung wirbt für Wiederwahl Trumps

WASHINGTON: Eine führende Abtreibungsgegnerin in den USA hat auf dem Parteitag der Republikaner zur Wiederwahl von Präsident Donald Trump aufgerufen. «Er hat mehr für die Ungeborenen getan als jeder andere Präsident», sagte eine ehemalige Klinikleiterin, Abby Johnson, am Dienstag. Bereits im ersten Jahr im Amt habe Trump eine Bestimmung seines Vorgängers Barack Obama und des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden aufgehoben, mit der eine staatliche Mitfinanzierung von Abtreibungen möglich gewesen sei.

«Diese Wahl ist die Wahl zwischen zwei radikalen Anti-Life-Aktivisten und dem entschiedensten Pro-Life-Präsidenten, den wir je hatten», sagte Johnson. Sie forderte die Anhänger der sich als Pro-Life-Bewegung bezeichnenden Anti-Abtreibungskampagne auf, von Haustür zu Haustür zu gehen und Nachbarn zur Wahl Trumps zu bewegen.

Vetternwirtschaft-Vorwürfe gegen Biden bei Republikaner-Parteitag

WASHINGTON: Beim Parteitag der US-Republikaner sind Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, erhoben worden. Die frühere Justizministerin Floridas, Pam Bondi, kritisierte am Dienstagabend (Ortszeit), dass Bidens Sohn Hunter Biden im Aufsichtsrat des ukrainischen Gasunternehmens Burisma saß. «Obwohl er keine Erfahrung mit der Ukraine oder dem Energiesektor besaß, bekam er Millionen, um nichts zu tun», sagte Bondi. «Er hatte eine Qualifikation, die wichtig war: Er war der Sohn des Mannes, der dafür zuständig war, US-Hilfe für die Ukraine zu verteilen.»

US-Präsident Trump wirft Biden vor, als Vizepräsident in der Regierung von Barack Obama versucht zu haben, seinen Sohn vor der ukrainischen Justiz zu schützen. Dazu wollte Trump Ermittlungen in der Ukraine erreichen. Der Konflikt brachte schließlich ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ins Rollen, das im Februar mit einem Freispruch im Senat endete. Trumps Verteidiger argumentierten damals, Hunter Bidens Rolle im Aufsichtsrat von Burisma sei ein klarer Interessenskonflikt gewesen. Biden war damals federführend für die US-Politik gegenüber der Ukraine verantwortlich.

Joe Biden weist jedes Fehlverhalten zurück. Es ist nicht bekannt, wieviel Geld Hunter Biden für seinen Posten bekam. Bondi warf Joe Biden am Dienstag ein «vorsätzliches Verhaltensmuster» vor. «Es gab zahlreiche Presseberichte, die gezeigt haben, dass andere enge Familienmitglieder von Joes 47-jähriger politischen Karriere profitiert haben.» Belege dafür führte Bondi nicht an. Sie sagte auch nicht, um welche Familienmitglieder es sich gehandelt haben soll. Trump tritt bei der Wahl am 3. November gegen Biden an.

Kudlow warnt vor wirtschaftlichem Abschwung bei Trump-Niederlage

WASHINGTON: Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hat beim Parteitag der Republikaner vor einem Abschwung der Wirtschaft im Fall eines Wahlsiegs der Demokraten gewarnt. «Unsere wirtschaftliche Wahl ist klar», sagte Kudlow am Dienstagabend (Ortszeit) mit Blick auf die Wahl im November. «Wollen Sie eine gesunde Wirtschaft, Wohlstand, Möglichkeiten und Optimismus? Oder wollen sie zu den dunklen Tagen von Stagnation, Rezession und Pessimismus zurückkehren?» Trump tritt bei der Wahl im November gegen den Herausforderer der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden, an.

Kudlow sagte, bis zur Corona-Pandemie sei die wirtschaftliche Entwicklung in den USA unter Trump ein «fulminanter Erfolg» gewesen. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seien tragisch gewesen. Kudlow pries Trumps Führung bei den Bemühungen, «um das Covid-Virus erfolgreich zu bekämpfen». Inzwischen erhole sich die Wirtschaft wieder. Die Pandemie hat in den USA mehr als 178.000 Menschen das Leben gekostet und dauert weiter an. Millionen Amerikaner verloren ihre Arbeit. Die Wirtschaft wurde in eine schwere Krise gestürzt, die noch nicht beendet ist.

US-Senator: Biden wird «unser Blut und Reichtümer» vergießen

WASHINGTON: Die Republikaner haben bei ihrem Parteitag Donald Trumps demokratischen Herausforderer Joe Biden als Kriegstreiber dargestellt. Biden habe «durchweg mehr Kriege gefordert», sagte Senator Rand Paul bei seinem Auftritt. Biden habe für den Krieg im Irak gestimmt und «Kriege in Serbien, Syrien, Libyen» unterstützt. «Ich befürchte, Biden wird sich wieder für Krieg entscheiden», sagte Paul. «Biden wird weiterhin unser Blut und unsere Reichtümer vergeuden. Präsident Trump wird unsere Helden nach Hause bringen.»

Biden hatte 2002 tatsächlich mit der Mehrheit des US-Senats für den Miliäreinsatz im Irak durch den damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush gestimmt, bezeichnete dies aber erstmals 2005 als Fehler. Trump antwortete CNN zufolge 2002 in einem Interview auf die Frage, ob er für die Irak-Invasion war: Ich vermute, ja. 2004 sprach Trump dann von einem «fürchterlichen Fehler».

Paul war vor vier Jahren auch ein republikanischer Anwärter auf die US-Präsidentschaft. In einer Debatte hatte er damals unter anderem davor gewarnt, Trump die Kontrolle über die Atomwaffen anzuvertrauen.

