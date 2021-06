Von: Redaktion DER FARANG | 04.06.21

BANGKOK: In einer Charme-Offensive, die die Thais dazu ermutigen soll, zu denken, „der Premierminister ist cool, also entspannt euch", sagen Kritiker, dass die schlecht durchdachte PR-Kampagne als „aggressiv und aufgeblasen" rübergekommen ist. Mit der Kampagne soll die Öffentlichkeit aufgefordert werden, Prayut Chan-o-cha nicht weiter zu kritisieren.

Die PR-Kampagne heißt „Onkel Tu, 7 Jahre. Also, was ist los?" Onkel Tu ist der liebevolle Spitzname, den die Unterstützer Prayut gegeben haben, und das Prime Minister Operations Centre (PMOC) beruft sich auf diese warmherzige Verehrung in der Hoffnung, die lautstarken Kritiker seiner Machtausübung in Thailand zu beruhigen.

Zu den Errungenschaften von Prayut, die in der Kampagne hervorgehoben werden, gehören die Ausweitung des elektrischen Bahnverkehrs und die Entwicklung regionaler Flughäfen sowie die Verbesserung des Verkehrs auf Thailands Wasserstraßen. Das PMOC verweist auch auf Verbesserungen der Lebensqualität in Bangkok und anderen Städten im ganzen Land, darunter das Pracharat-Wohnprojekt im Bezirk Din Daeng.

Das PMOC hatte zuvor eine Liste von 15 Reformbereichen während der Militärherrschaft in den sieben Jahren seit dem Putsch veröffentlicht. Diese Liste enthielt auch die Verbesserungen im Transportwesen, in der digitalen Technologie-Infrastruktur, bei der Sozialhilfe für Geringverdiener, der Rentenreform, der allgemeinen Gesundheitsversorgung, im Bildungswesen, in der Landwirtschaft, bei den Wasserressourcen, bei den Gesetzen für Landbesitzer, bei Überschwemmungen und im Verkehr in Bangkok, sowie den ursprünglich erfolgreichen Umgang mit Covid-19, obwohl sich die Meinung darüber seit dem Ausbruch der dritten Welle geändert hat.

„Onkel Tu, 7 Jahre" wurde auf der Facebook-Seite des PMOC mit schmeichelhaften Fotos von Prayut bei entsprechenden Projektveranstaltungen gestartet. Inzwischen gibt es viele kritische Reaktionen, die meist darauf hinweisen, dass sieben Jahre einfach zu lang für den Anführer des Militärputsches von 2014 sind, um die Macht zu behalten, ohne sie weiterzugeben.