BANGKOK: Bei der Königlich Thailändischen Polizei (RTP) ist der Postenkauf seit Jahrzehnten gang und gäbe. Nach einem Bericht der „Bangkok Post“ werden Positionen wie die eines Polizeioberkommissars hoch gehandelt.

Angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Beförderung von Polizisten wurden von dem Abgeordneten der Partei Move Forward (MFP), Rangsiman Rome, während der Misstrauensdebatte des Parlaments angesprochen. Der Oppositionspolitiker erwähnte die seit langem bestehenden Probleme innerhalb der Polizei, einschließlich Korruption und Postenkauf sowie bestimmte Gefälligkeiten durch „tua chang“, durch „Elefantentickets". Bei dem Schnellbeförderungssystem erhalten Beamte, auch solche, die es nicht verdient haben und die die für eine Beförderung erforderlichen Kriterien nicht erfüllen, einen höheren Posten. Rangsiman beschuldigte Premierminister Prayut Chan-o-cha, der der Polizeikommission vorsteht, die die Polizei beaufsichtigt, solche Unregelmäßigkeiten unter seiner Aufsicht zugelassen zu haben. Der Abgeordnete bezog sich auf das so genannte „Polizei-Ticket"-Privileg, das zu leitenden Posten bei der Polizei führt. Das Privileg beinhaltet einen Verzicht auf einige von der Polizeikommission festgelegte Kriterien, was dazu führt, dass Beförderungen an unverdiente Beamte vergeben werden. Einige Tage nach dem Ende der Parlamentsdebatte gab General Prayut zu, dass es Probleme innerhalb der Polizei gebe und er diese angehen werde.

Im Zuge der neuen Welle von Covid-19-Infektionen, die mit illegalen Spielhöllen in den östlichen Provinzen Rayong, Chonburi, Chanthaburi und Trat in Verbindung gebracht wurden, wurde ein Positionskauf aufgedeckt, bei dem ein Betreiber illegaler Spielhöllen Zahlungen an Polizisten geleistet hatte. Nach den Razzien gegen Spielhöllen wurden mehrere Beamte auf inaktive Posten versetzt.