BANGKOK: Ein Impfstoff gegen das Coronavirus, der gemeinsam von der Chulalongkorn-Universität und Baiya Phytopharm, einem neu gegründeten thailändischen Pharmaunternehmen, aus Tabakblättern entwickelt wurde, hat ermutigende Ergebnisse bei der Steigerung der Antikörperspiegel bei Hamstern, Ratten und Affen gezeigt.

Bei einer Podiumsdiskussion am Samstag sagte Professor Dr. Suthira Dejkhunnavuth, einer der Forscher, die an der Entwicklung von sechs Covid-19-Impfstoffkandidaten beteiligt sind, dass einer, genannt Baiya SARS-CoV Vax 1, der aus Tabakblättern von Nicotiana benthamiana entwickelt wurde, an weißen Mäusen und Affen getestet wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass der Impfstoff das Niveau der Antikörper in den Versuchstieren effektiv nach nur zwei Dosen erhöht, sagte sie und fügte hinzu, dass der nächste Schritt darin besteht, die Toxikologie oder Nebenwirkungen des Impfstoffkandidaten zu bewerten.



Dr. Suthira sagte weiter, dass die Tierversuche auch dazu beitragen werden, die Dosierung des Impfstoffkandidaten zu bestimmen, der in zukünftigen Versuchen der Stufe 3 beim Menschen eingesetzt werden soll. Der Covid-19-Immunitätsgrad der Affen in den Tests wird sechs Monate nach der ersten Impfung erneut überprüft. „Wir müssen mit der Entwicklung unseres eigenen Impfstoffs fortfahren, weil wir es uns nicht leisten können, auf die Finanzierung durch die Regierung zu warten", so Dr. Suthira.



Laut Professor Dr. Narin Hirunsutthikul, Vizerektor der Chulalongkorn-Universität, steht die Chulalongkorn-Universität in enger Absprache mit dem National Vaccines Institute, der Food and Drugs Administration und der Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften, um deren Unterstützung zu sichern und sicherzustellen, dass ihre Impfstoffe die erforderlichen Standards erfüllen. Die nächste Phase der Tests soll im Primatenforschungszentrum im Bezirk Kaeng Khoi in der Provinz Saraburi durchgeführt werden, einem Labor mit Einrichtungen der biologischen Sicherheitsstufe 3 für Tiere.



Wenn die Impfstoffversuche in Thailand erfolgreich sind, so Dr. Narin, gebe es qualifizierte pharmazeutische Hersteller, die bereit seien, die Impfstoffe auf kommerzieller Basis in Massenproduktion herzustellen.