BANGKOK: Ein Mitglied einer der größten Pop-Sensationen Thailands trug bei einer Konzertprobe am Freitag die nationalsozialistische Flagge mit Hakenkreuz.

Das beweisen Bilder, die auch „Khao Sod“ veröffentlicht hat. Sie zeigen die 19-jährige Pichayapa „Namsai“ Natha aus der sogenannten Girl-Idol-Gruppe mit dem Nazi-Emblem. Bisher haben die Gruppe BNK48 und ihr Agent dazu nicht Stellung genommen. Die Fotos sollen von einer Fernsehprobe stammen. „Wir alle sind sprachlos“ schrieb Jedmangda Aochermathamphan, eine Administratorin der Sexy BNK48-Website. Die Sexy BNK48-Website berichtet kritisch über die Band, normalerweise über Rassismus unter ihren Fans.

Jedmangda erinnert an mehrere Vorfälle, bei denen thailändische Jugendliche Bilder, Symbole und Uniformen aus dem Dritten Reich benutzt hatten. In den meisten Fällen sagten sie später, dass sie die Geschichte nicht kennen. Im Jahr 2016 spielten Studenten der Silpakorn-Universität Adolf Hitler. Die Chulalongkorn University entschuldigte sich im Jahr 2013, nachdem Absolventen den Nazi-Gruß gemacht hatten. Einige Eltern waren in Chiang Mai 2011 entsetzt, als sich Schüler in SS-Kostümen für eine Parade gekleidet hatten.

BNK48 ist eine thailändische Franchise einer japanischen Gruppe namens AKB48. Japan hat auch seinen Anteil an "Nazi-Chic"-Skandalen. Ende 2016 musste sich Sony Music entschuldigen, nachdem ein populärer Act des Labels Keyakizaka46 in Outfits aufgetreten war, die an deutsche Militäruniformen der Nazizeit erinnerten.