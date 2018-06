Written by: Redaktion DER FARANG | 02/06/2018

BANGKOK: Zum 32. Mal hat ein Verkehrspolizist einer schwangeren Frau bei der Geburt ihres Babys geholfen.

Captain Pichet Wisetchoke, stellvertretender Inspektor der städtischen Polizei, eilte am Freitag um 5 Uhr morgens in ein Haus an der Soi Intamara 25 im Bezirk Phayathai in Bangkok. Er hatte erfahren, dass eine Frau mit starken Wehen dringend Hilfe brauchte. Er fand die 33 Jahre alte Nantha Suparp aus Surin in einer Toilette und unterstützte sie als Geburtshelfer erfolgreich, ihren Sohn, ihr drittes Kind, zur Welt zu bringen. Mutter und Sohn sind wohlauf und wurden ins Hospital Rajavithi gebracht. Pichet wurde als Verkehrspolizist ausgebildet, um Frauen bei der Geburt ihres Babys am Straßenrand zu helfen. Das Projekt wurde vom verstorbenen König Bhumibol initiiert, da schwangere Frauen oft in Bangkoks berüchtigten Verkehrsstaus stecken bleiben und nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommen..