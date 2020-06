„Big Brother is watching you – auch am Strand!”, so die Warnung des Polizeichefs von Pattaya. Foto: Jahner

PATTAYA: Pattayas Polizeichef hat Thais und Ausländer sowie Liegestuhlverleiher davor gewarnt, die Behörden wären zum Handeln gezwungen, wenn an diesem Wochenende an den Stränden Maskentragen, soziale Distanzierung und andere Vorschriften nicht buchstabengetreu eingehalten würden. Am Samstag und Sonntag wird der erste große Ansturm auf Pattayas Strände erwartet.

Oberst Khemmarin Phitsamai sprach zu den Medien, nachdem schockierende Szenen aus dem nahegelegenen Bang Saen bekannt wurden. Tausende Menschen strömten am letzten Mittwoch, dem Geburtstag Ihrer Majestät der Königin, an den Strand in Bang Saen, und viele Menschen ignorierten alle Regeln.



Pattayas Polizeichef rief zu Disziplin und Ordnung an diesem Wochenende auf und warnte die Touristen, die überwiegend Thais sein werden, da es derzeit wenige ausländische Besucher in Thailand gibt: Er selbst und die örtlichen Behörden hätten die Macht zu handeln, wenn die Menschen keine Masken trügen oder sich in Gruppen versammelten. Er hielt die Liegestuhlanbieter an, die Temperaturen der Besucher zu kontrollieren, Handgels vorrätig zu halten, die Abstände zwischen den Stühlen einzuhalten und die Anzahl der Kunden zu begrenzen.