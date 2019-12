Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.19

PATTAYA: Die Touristenpolizei hat ihre Patrouillen in von Urlaubern aufgesuchten Stadtvierteln verstärkt und an Touristen Schokoriegel mit dem Wunsch verteilt, Ausländer mögen den Aufenthalt in Pattaya genießen.

Generalmajor Worapong Thongpaibul, Kommandeur der Abteilung 1 der Touristenpolizei, führte am Mittwochabend Beamte und Freiwilligen auf der Walking Street in Südpattaya an und sagte den Medien: Die Touristenpolizei werde an gefährdeten Orten eingesetzt, um Kriminelle abzuhalten und Touristen zu unterstützen. Geschäftsleute seien gebeten worden, gute Gastgeber zu sein und bei Ausländern einen guten Eindruck zu hinterlassen. Touristenpolizei und Freiwillige verteilten 1.000 Schokoladentafeln an Urlauber.