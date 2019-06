Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

CHIANG MAI: Im Zimmer eines Fünf-Sterne-Hotels an der Chang Khlan Road hat ein Zimmermädchen zwei chinesische Touristen tot aufgefunden.

Laut dem stellvertretenden Superintendenten Leutnant Paiboon Namthong sollen die beiden Männer bereits vor Tagen im Abstand von mehreren Tagen gestorben sein; der eine Chinese vermutlich zwei oder drei Tage vor seiner Entdeckung in seinem Bett, der zweite etwa zehn Stunden vor seiner Entdeckung vor der Toilette. Der 30-Jährige hatte einen Strang um den Hals, in der Nähe lag ein zehn Meter langes Nylonseil. Die Leiche der 29-Jährigen wurde am Nacken an der Toilettentür aufgehängt gefunden. Das Zimmermädchen sagte, dass seit dem 4. Juni an der Zimmertür das Schild „Bitte nicht stören" hing. Die Polizei vermutet, dass sich die beiden Freunde gestritten haben und einer der Chinesen den anderen erwürgt hat. Nachdem er tagelang neben der Leiche gesessen hatte, beschloss er offensichtlich, Selbstmord zu begehen.