PATTAYA: Alle Jahre wieder führten die Behörden am Dienstag eine Kontrolle durch, in deren Fokus nicht registrierte Motorradtaxifahrer standen.

Auch diesmal zeigte sich die Polizei – wie bereits bei ähnlichen Aktionen in den Vorjahren – sehr zufrieden und ließ in den Medien verlautbaren, dass bis Ende des Monats keine schwarzen Schafe der Motorradtaxizunft mehr auf den Straßen der Touristenmetropole ihr Unwesen treiben würden. Überprüft wurden jedoch lediglich 30 Motorradtaxifahrer in Süd-Pattaya. Vorausgegangen war eine ähnliche Überprüfungsaktion im September letzten Jahres.

Bei der Kontrolle am Dienstag stießen die Ermittler auf mehrere Motorradtaxifahrer, an deren Bikes weiße Nummernschilder montiert waren, statt den vorgeschriebenen gelben, die zum Personentransport berechtigen. Andere Fahrer waren nicht vorschriftsgemäß gekleidet oder konnten keine Lizenz vorweisen. Alle Missetäter wurden zu einem Bußgeld verdonnert, über dessen Höhe die Medien nicht informiert wurden.

Viele Urlauber und Residenten haben für den als „großen Erfolg“ deklarierten Einsatz der Polizei nur ein müdes Lächeln übrig. Sie sind sich sicher, dass die illegalen Fahrer mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen oder sogar heute schon wieder völlig unbehelligt ihrer Arbeit nachgehen werden. Dass mit gerademal 30 überprüften Fahrern alle schwarzen Schafe aus dem Verkehr gezogen wurden, klingt für sie wie blanker Hohn.