Von: Redaktion DER FARANG | 21.01.19

BANGKOK: Ein Kanadier und sein thailändischer Komplize wurden festgenommen, weil sie in Stoßdämpfern verstecktes Heroin nach Australien schmuggeln wollten.



Niyom Termsrisuk, Generalsekretär des Office of Narcotics Control Board (ONCB), sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Bangkok, dass der 38-jährige Kanadier und der 27 Jahre alte Thai 3.740 Gramm Heroin in acht Autostoßdämpfern versteckt hatten. Beschlagnahmt wurden weiter ein Kilogramm Marihuana, zwei Ecstasy-Pillen und ein Gramm Kokain. Zudem wurden von den beiden Männern Vermögenswerte im Wert von 7,5 Millionen Baht konfisziert; darunter waren 2,5 Millionen Baht, ein E300-Coupé-Mercedes-Benz, eine Toyota-Camri-Limousine, ein Z1000-Kawasaki-Motorrad, eine Armbanduhr von AP Royal Oak und eine Armbanduhr von Rolex Oyster S GMT.

Die Festnahmen erfolgten nach der Operation einer thailändisch-australischen Taskforce. Ein verdächtiges Postpaket wurde am 17. Januar in Australien abgelehnt und nach Thailand zurückgeschickt. Als thailändische Beamte das Paket überprüften, fanden sie die acht Stoßdämpfer mit 3.740 Gramm Heroin. Laut Niyom haben die Behörden bereits alle Bandenmitglieder des transnationalen Drogenrings identifiziert – alle sind Kanadier, deren Bewegungen in den Nachbarländern des Goldenen Dreiecks verfolgt wurden, aus denen das Heroin stammt. Weitere Verhaftungen stehen bevor.