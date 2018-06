Den Festgenommenen droht die Abschiebung in ihr Heimatland. Foto: Thai Tourist Police

BANGKOK: Bei den jüngsten landesweiten Razzien haben unterschiedliche Polizeieinheiten 44 Ausländer verhaftet.

Die Einsätze richteten sich vor allem gegen Frauen und Männer, die ihre Aufenthaltsgenehmigung überzogen hatten und an Schulen lehrten. Aufgesucht wurden drei internationale Schulen, zwei Sprachschulen und 30 „normale“ Schulen. Laut Generalmajor Surachet Hakpal, stellvertretender Leiter der Immigrationspolizei, hatten elf Personen ihr Visum überzogen. Sie kamen aus Indien, Usbekistan, Nigeria und Guinea. Weitere 31 Ausländer konnten für ihren Aufenthalt kein Visum vorzeigen: neun Inder, sieben aus Myanmar, fünf aus Laos, vier aus Kambodscha, drei aus Nigeria, zwei aus Bangladesch und einer Usbekistan.

Festgenommen wurde weiter eine Frau aus Uganda, die Frauen aus ihrem Heimatland in die Prostitution geführt bzw. gezwungen hatte. Drei der 28 verhafteten Frauen sind Opfer von Menschenhandel. Die Immigration fahndet nach einem Mann und vier Frauen aus Uganda, die zur Gang gehören. Sie sollen Landsfrauen in Thailand einen Job als Hausmädchen versprochen haben, doch sie mussten an der Soi Nana als Prostituierte arbeiten. Die Gang hatte ihnen ihre Reisepässe abgenommen.