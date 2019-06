Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

Ein Zollmitarbeiter zeigt am 20.12.2016 in der Generalzolldirektion in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei einer Pressekonferenz Ecstasy-Pillen. Foto: Henning Kaiser/Dpa

WIESBADEN (dpa) - Großer Schlag gegen die Drogenkriminalität. Der Deutschlandweit größte Online-Drogenhandel wurde zerschlagen. Die Polizei nahm viele Verdächtigte fest.

Der Polizei ist ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität in Deutschland gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurde der deutschlandweit größte Drogen-Onlineshop nach monatelangen Ermittlungen abgeschaltet. Elf mutmaßliche Verantwortliche der Plattform seien wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden.

Als Hauptverdächtiger gilt nach Angaben der Ermittler ein 26 Jahre alter Mann, der den Drogen-Onlineshop mit der Bezeichnung «Chemical Revolution» im September 2017 aufgebaut und anschließend mit weiteren Tatverdächtigen gemeinsam betrieben haben soll. Der Mann stamme aus dem Landkreis München.