Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.21

Pro-Demokratie-Aktivisten auf einer Kundgebung in Bangkok. Archivbild: The Nation

BANGKOK: Ein Protestcamp in der Nähe des Regierungsgebäudes wurde am Sonntag im Morgengrauen von der Polizei bei 70 Festnahmen geräumt.

Gegen 6 Uhr morgens rückten vier Kompanien der Polizei auf den Protestplatz an der Phra Ram 5 Road nahe der Brücke Chamai Maruchet und dem Government House vor. Die Demonstranten wurden über Lautsprecher aufgefordert, ihre Sachen zusammenzupacken und das Gebiet innerhalb von drei Minuten zu verlassen. Die Demonstranten versuchten zu verhandeln und baten um mehr Zeit, um ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen. Die Polizei wies die Forderung zurück und umzingelten die Demonstranten.

Laut dem stellvertretenden Leiter der städtischen Polizei, Generalmajor Piya Tawichai, wurden 70 Demonstranten festgenommen und zum Hauptquartier der Border Patrol Police Region 1 in Pathum Thani gebracht. Dort wurden sie wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Kontrolle übertragbarer Krankheiten und das Notstandsdekret angeklagt. Mehrere Mönche wurden zum Wat Benjamaborphit geleitet und dort entkleidet.

Das Gelände in der Nähe des Regierungsgebäudes war von zwei Gruppen besetzt worden. Die erste Gruppe war die „Save Bang Kloi Coalition" der ethnischen Karen aus dem Nationalpark Kaeng Krachan in Phetchaburi. Sie hatten sich seit Anfang des Monats vor dem Regierungsgebäude verschanzt und forderten Gerechtigkeit für ethnische Minderheiten.

Die zweite Gruppe bestand aus Mitgliedern der Ratsadon-Gruppe, die von Nakhon Ratchasima nach Bangkok marschiert waren. Sie forderten die Freilassung ihrer verhafteten Anführer, den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha und seiner Regierung, eine Änderung der Verfassung und eine Reform des Gesetzes gegen Majestätsbeleidigung. Mitglieder der Ratsadon-Gruppe schlossen sich der „Save Bang Kloi Coalition" am 13. März an, dem Datum, an dem die Demonstranten laut Generalmajor Piya zum ersten Mal aufgefordert wurden, den Platz zu verlassen.